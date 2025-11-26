La neve blocca la Juventus a Bodo: rientro a rischio per i bianconeri

Non è ancora finita la trasferta della Juventus a Bodo, in Norvegia. Dopo avere conquistato tre punti fondamentali nel percorso in Champions League, Locatelli e compagni hanno pernottato nel piccolo comune vicino al circolo polare artico con il rientro in Italia previsto per la mattinata di oggi.

Le condizioni meteorologiche però sono bruscamente peggiorate e la situazione all’aeroporto di Bodo è critica, con tanti voli cancellati a causa del ghiaccio in pista. Diversi tifosi bianconeri sono bloccati in Norvegia, il decollo del charter della Juve è previsto intorno a mezzogiorno, ma la partenza al momento risulta tutt’altro che scontata.

Grazie al successo ottenuto contro il Bodo Glimt, la Juventus è balzata a quota 6 punti in classifica nel girone unico della Champions League. I bianconeri si trovano attualmente al 21° posto in classifica e dovranno continuare a macinare punti per rimanere in corsa per i playoff, che coinvolgono le squadre al 9° al 24° posto.

Il percorso, intanto, sta dando i suoi frutti sul fronte economico. Grazie alla partecipazione nel torneo e ai risultati ottenuti fino a questo momento, la Juventus ha fatto registrare ricavi per circa 50 milioni di euro.