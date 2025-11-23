Verona, l’ultimo bilancio dell’era Setti si chiude in perdita: rosso di 4,7 milioni nel 2024/25

L’ultimo bilancio dell’era Setti all’Hellas Verona, in cui la cessione del club a Presidio Investors è arrivata a metà gennaio, si chiude in rosso. L’Hellas Verona ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso pari a 4,7 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all’esercizio 2023/24 che si era chiuso con un utile di 3,9 milioni di euro

Come si legge nei documenti ufficiali che Calcio e Finanza ha consultato, il fatturato della società veneta è stato pari a 101,6 milioni di euro (contro i 115,3 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024), mentre i costi sono diminuiti a quota 102,4 milioni (103 milioni nel 2023/24).

Hellas Verona bilancio 2025 – I ricavi del club scaligero

Complessivamente, il Verona nella stagione 2024/25 ha registrato 101,6 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 115,3 milioni del 2023/24, con un calo di circa 14 milioni. La voce più corposa è quella relativa ai ricavi gestione dei diritti da calciatori, pari a circa 41 milioni di euro (51,5 milioni nel 2022/23), di cui 31,5 legati alle plusvalenze, mentre i ricavi da diritti tv sono stati pari a 33,4 milioni.

In particolare, le principali plusvalenze hanno riguardato le seguenti operazioni:

Coppola al Brighton per 11 milioni di euro (plusvalenza di 11 milioni);

al Brighton per 11 milioni di euro (plusvalenza di 11 milioni); Cabal alla Juventus per 11,6 milioni (plusvalenza di 9,5 milioni);

alla Juventus per 11,6 milioni (plusvalenza di 9,5 milioni); Belahyane alla Lazio per 9,5 milioni (plusvalenza di 8,9 milioni).

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara : 7,6 milioni di euro (6,9 milioni di euro nel 2023/24)

: 7,6 milioni di euro (6,9 milioni di euro nel 2023/24) Ricavi da sponsor, commerciali e royalties : 12,9 milioni di euro (12,3 milioni di euro nel 2023/24)

: 12,9 milioni di euro (12,3 milioni di euro nel 2023/24) Ricavi da diritti tv : 33,4 milioni di euro (38,4 milioni di euro nel 2023/24)

: 33,4 milioni di euro (38,4 milioni di euro nel 2023/24) Ricavi da gestione diritti calciatori: 41,0 milioni di euro, di cui 31,5 milioni dalle plusvalenze (51,5 milioni di euro, di cui 45,4 milioni di plusvalenze nel 2023/24)

41,0 milioni di euro, di cui 31,5 milioni dalle plusvalenze (51,5 milioni di euro, di cui 45,4 milioni di plusvalenze nel 2023/24) Altri ricavi : 6,7 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2023/24)

: 6,7 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2023/24) TOTALE: 101,6 milioni di euro (115,3 milioni nel 2023/24)

Hellas Verona bilancio 2025 – I costi della società

I costi a bilancio per l’Hellas Verona sono leggermente diminuiti nel 2024/25 a 102,4 milioni di euro rispetto ai 103 milioni di euro del 2023/24. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 43,3 milioni di euro (in linea con i 43,7 milioni di euro del 2023/24), mentre gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati invece pari a 21,5 milioni di euro (23,4 milioni nel 2023/24).

Questi i costi voce per voce nella stagione 2023/24:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci : 3,0 milioni di euro (3,8 milioni di euro nel 2023/24)

: 3,0 milioni di euro (3,8 milioni di euro nel 2023/24) Costi per servizi : 16,7 milioni di euro (11,8 milioni di euro nel 2023/24)

: 16,7 milioni di euro (11,8 milioni di euro nel 2023/24) Costi per godimento di beni terzi : 2,3 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2023/24)

: 2,3 milioni di euro (2,3 milioni di euro nel 2023/24) Costi per il personale : 43,3 milioni di euro (43,7 milioni di euro nel 2023/24)

: 43,3 milioni di euro (43,7 milioni di euro nel 2023/24) Ammortamenti e svalutazioni : 21,5 milioni di euro (23,4 milioni di euro nel 2023/24)

: 21,5 milioni di euro (23,4 milioni di euro nel 2023/24) Altri costi : 15,6 milioni di euro (18,6 milioni di euro nel 2023/24)

: 15,6 milioni di euro (18,6 milioni di euro nel 2023/24) TOTALE: 102,4 milioni di euro (103 milioni di euro nel 2023/24)

Hellas Verona bilancio 2024 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata negativa per 800mila euro (rispetto al risultato positivo per 12,3 milioni di euro nel 2023/24). Il risultato ante imposte è stato negativo per 2,8 milioni, rispetto al +8,2 milioni del 2023/24, mentre il risultato netto è stato negativo per 4,7 milioni rispetto all’utile di 3,9 milioni al 30 giugno 2024.

Hellas Verona bilancio 2024 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 è negativo per 6,9 milioni (con perdite da coprire rinviate grazie alle norme degli anni del Covid), rispetto al dato negativo per 2,2 milioni al 30 giugno 2024.

Infine, sul fronte debiti, complessivamente sono leggermente saliti a 152,2 milioni di euro (151,8 milioni al 30 giugno 2024), mentre l’indebitamento finanziario netto è invece pari a -89 milioni di euro, in linea con il dato al 30 giugno 2024, con liquidità per 2 milioni a fronte di debiti finanziari per 91 milioni (di cui 78 milioni da factoring).

Hellas Verona bilancio 2025 –La stagione 2025/26

Guardando all’esercizio legato alla stagione in corso, con il bilancio che chiuderà il 30 giugno 2026, il club veneto ha fornito un aggiornamento sulla situazione economico-finanziaria della società. Spiegando in particolare come “successivamente alla chiusura dell’esercizio le operazioni di mercato relative ai diritti pluriennali calciatori, concluse nel mese di luglio e agosto 2025, hanno generato plusvalenze per Euro 20.496 migliaia”.

Inoltre, da un punto di vista finanziario “il Consiglio di Amministrazione segnala che il fabbisogno dell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2026, sulla base delle previsioni effettuate, sarà coperto sia da anticipi su crediti futuri quali diritti televisivi e plusvalenze realizzate nel mercato invernale, sia, eventualmente, da interventi sul capitale da parte dell’azionista”.

Presidio Investors quindi “ha confermato irrevocabilmente il proprio impegno a fornire alla Hellas Verona FC S.p.A. un adeguato sostegno finanziario secondo le richieste della società garantendo così la continuità aziendale, prendendo a riferimento un periodo futuro di 12 mesi. Tale impegno è stato altresì formalizzato mediante rilascio da parte dell’azionista di maggioranza di una support letter con durata fino all’approvazione del bilancio al 30.06.2026, finalizzata a garantire un adeguato sostegno finanziario affinché la società adempia alle obbligazioni assunte”, conclude il club.