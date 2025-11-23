Atalanta, non solo lo stadio: aumento di capitale da 15 milioni per investimenti a Zingonia

Non solo la New Balance Arena, l’Atalanta investe anche sul centro sportivo di Zingonia. Tra le righe del bilancio al 30 giugno 2025, infatti, emerge un aumento di capitale per il club nerazzurro: non si tratta di necessità finanziarie legate alla squadra, quanto piuttosto per investimenti infrastrutturali.

Nel bilancio, infatti, si legge: “Il 31 luglio 2024, nel suo piano di ampliamento del Centro Sportivo Bortolotti a Zingonia, la Società ha acquisito da Immobiliare Tennis S.r.l. un nuovo lotto dell’adiacente Centro Sportpiù, lotto dove al momento dell’acquisizione erano presenti dei campi da tennis per un valore di € 2.500.000 e si è altresì impegnata ad acquistare entro il 30 settembre 2027 tutto il residuo compendio immobiliare adibito a centro sportivo di proprietà della medesima società. A fronte di tale ultimo impegno alla data di bilancio la Società ha versato ulteriori € 1.500.000 a titolo di caparra e acconto”.

“L’acquisizione ha come obiettivo quello di potenziare la struttura sportiva esistente diventando sempre più funzionale e capace di rispondere alle esigenze delle squadre che quotidianamente vi si allenano. Nell’area acquisita per un valore di € 2.500.000 la società ha provveduto nel corso dell’esercizio alla costruzione di un nuovo campo regolamentare a 11”.

Investimenti coperti anche tramite quanto versato dalla proprietà. “Nel corso dell’esercizio il socio unico La Dea S.r.l. ha provveduto ad un versamento soci c/capitale di € 15.000.000 per sostenere alcuni investimenti della società sul Centro Sportivo di Zingonia (ristrutturazione e acquisto di nuove aree)”, si legge infatti nel bilancio.

Gli investimenti non mancano nemmeno per lo stadio. “A titolo di informativa si segnala che nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio la Società Controllata ha realizzato nuove opere per la ristrutturazione dello Stadio per circa € 3,0 milioni relativi agli investimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione sopra citati mentre i lavori conclusi alla data del 30/06/2025 ammontano a € 1,5 milioni”, conclude il club.