Il Real Madrid si allea con Apple per il nuovo stadio Bernabeu

Il Real Madrid continua nella propria strategia di sviluppo commerciale del nuovo stadio Bernabeu. Dopo aver ospitato la prima storica partita di football americano della stagione regolare NFL, il club di Florentino Perez ha stretto un accordo con Apple.

Come riporta il quotidiano spagnolo As, le parti hanno una partnership tecnologica e come primo prodotto di questo accordo è un documentario immersivo prodotto in esclusiva per Apple Vision Pro, il cui lancio è previsto per il 2026. Girato con più di trenta telecamere Blackmagic, il film ha come obiettivo quello di catturare l’ecosistema del club con una prossimità senza precedenti, abbracciando tutto, dal tunnel degli spogliatoi al terreno di gioco durante la recente partita di Champions League contro la Juventus dello scorso 22 ottobre.

«Con Apple stiamo lavorando insieme a un progetto che inseguo da molti anni – ha dichiarato Florentino Perez in una recente intervista a GQ –. Permettere a qualsiasi tifoso di vivere l’emozione del Bernabeu come se fosse qui, nello stadio stesso. Il più vicino possibile a questa esperienza sarà la nuova immersione in realtà virtuale che stiamo sviluppando. Un luogo dove chiunque potrà vivere una partita con una sensazione di presenza ed emozione che fino ad ora era impossibile. Sarà come aprire le porte dello stadio a tutto il pianeta, senza limiti e con una qualità tecnologica che segnerà un prima e un dopo nel mondo dello sport».

Un altro degli aspetti di questa partnership è l’espansione dell’app Apple Wallet per permettere al tifoso di godere di un’esperienza fluida da quando esce di casa fino a quando prende posto nel colosseo madridista. Tra le facilitazioni incluse nell’app ci sono accessi più veloci, pagamenti contactless, mappe interattive e persino raccomandazioni musicali. Per Florentino Perez è un passo avanti nella sua visione di un Real Madrid altamente tecnologico: «Stiamo aprendo una nuova era nella trasformazione digitale del club. Un’era che ci permette di relazionarci con i nostri tifosi senza intermediari e in un modo molto più diretto, più immediato e più personale».