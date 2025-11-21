Online la prima puntata della nuova serie video “Investire nello Sport”

È disponibile sul canale YouTube di Calcio e Finanza la prima puntata della nuova serie video che analizza come il mondo dello sport stia diventando sempre più un settore ad alta intensità finanziaria e quali opportunità si aprono per investitori, appassionati e professionisti.

Come investire nello sport

L’episodio inaugurale si intitola “Come investire nello sport” e offre una panoramica completa sugli strumenti finanziari che permettono oggi di investire nel settore sportivo, un mercato che secondo le ultime stime supererà i 500 miliardi di euro entro il 2032.

Nel video affrontiamo:

  • I club sportivi quotati in Borsa, dai grandi nomi europei alle nuove tendenze legate a spin-off e entertainment company.
  • I brand e le aziende dello sportswear e del wellness, da Nike ad Adidas fino ai player emergenti dell’athleisure.
  • Gli ETF tematici legati a salute, tempo libero, intrattenimento, gaming ed e-sports.
  • Gli strumenti più speculativi come fan token e NFT, con un focus sui rischi e sulla loro natura non paragonabile a investimenti regolamentati.

Questa nuova serie vuole offrire uno sguardo professionale ma accessibile sull’evoluzione della sport industry come asset class: un settore che cresce, si struttura e diventa sempre più strategico anche per gli investimenti retail.

🎥 Guarda la prima puntata sul canale YouTube di Calcio e Finanza

