Online la prima puntata della nuova serie video “Investire nello Sport”

È disponibile sul canale YouTube di Calcio e Finanza la prima puntata della nuova serie video “Investire nello Sport”, il format che analizza come il mondo dello sport stia diventando sempre più un settore ad alta intensità finanziaria — e quali opportunità si aprono per investitori, appassionati e professionisti.
L’episodio inaugurale si intitola “Come investire nello sport” e offre una panoramica completa sugli strumenti finanziari che permettono oggi di investire nel settore sportivo, un mercato che secondo le ultime stime supererà i 500 miliardi di euro entro il 2032.
Nel video affrontiamo:
- I club sportivi quotati in Borsa, dai grandi nomi europei alle nuove tendenze legate a spin-off e entertainment company.
- I brand e le aziende dello sportswear e del wellness, da Nike ad Adidas fino ai player emergenti dell’athleisure.
- Gli ETF tematici legati a salute, tempo libero, intrattenimento, gaming ed e-sports.
- Gli strumenti più speculativi come fan token e NFT, con un focus sui rischi e sulla loro natura non paragonabile a investimenti regolamentati.
Questa nuova serie vuole offrire uno sguardo professionale ma accessibile sull’evoluzione della sport industry come asset class: un settore che cresce, si struttura e diventa sempre più strategico anche per gli investimenti retail.
🎥 Guarda la prima puntata sul canale YouTube di Calcio e Finanza