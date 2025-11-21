Il derby sulle maglie: quanto valgono gli sponsor sulle divise di Inter e Milan

Inter e Milan sono pronte a scendere in campo per il primo derby della stagione 2025/26. Nerazzurri e rossoneri si affronteranno in una stracittadina che, nella passata stagione, si è disputata addirittura cinque volte tra campionato, Coppa Italia (la doppia semifinale) e Supercoppa italiana, con la finale di Riad.

Dopo un anno di trionfi nerazzurri, nella passata stagione è stato il Milan a prevalere con un totale di tre vittorie e due pareggi. Il confronto tra le due squadre è interessante anche per quanto riguarda le divise da gioco, che negli ultimi anni si sono via via “apprezzate” sempre di più se guardiamo ai ricavi da sponsor.

Un percorso parallelo quello di Inter e Milan, che ha contribuito a ridurre il divario economico con la Juventus, soprattutto rispetto agli anni del precedente accordo bianconero con Jeep. Ma quanto vale oggi la maglia nerazzurra? E quella rossonera?