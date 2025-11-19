Plusvalenze, operazione Mandragora-Juve: chiesto il rinvio a giudizio per l'Udinese

Per l’Udinese, insieme al suo presidente Franco Soldati e al vice Stefano Campoccia, è stato richiesto il rinvio a giudizio con udienza davanti al Gup del Tribunale di Udine fissata il prossimo 24 febbraio, per il caso plusvalenze che coinvolge l’ex giocatore dei friulani Rolando Mandragora e la Juventus. Club e dirigenti dovranno rispondere delle accuse di falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell’Ires.

La vicenda è quella legata all’acquisto del centrocampista Mandragora, trasferitosi dalla Juventus all’Udinese nel 2018 per un corrispettivo di 20 milioni, per poi tornare a Torino nel 2020 creando una plusvalenza di 3,11 milioni. Per l’accusa, si tratterebbe di un’operazione esercitata con un diritto di riscatto che avrebbe invece nascosto un «obbligo irrevocabile», poi esercitato dalla Juve. Due anni dopo, il centrocampista è passato alla Fiorentina per circa 8 milioni di euro. Il club viola non è in alcun modo coinvolto nella vicenda.

A questa notizia, la società della famiglia Pozzo ha risposto tramite un comunicato ufficiale: «Udinese Calcio prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte Procura della Repubblica di Udine, del Presidente Franco Soldati e del Vicepresidente Stefano Campoccia in merito all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora», si legge nella nota pubblicata sul sito dei friulani.

«Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini, non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal GIP di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del GUP di Udine. Si confida, pertanto, che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati», conclude il club.