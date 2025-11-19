Ranking FIFA, ufficiale: Italia 12ª. Niente prima fascia ai gironi per i Mondiali

È stato pubblicato nella giornata odierna l’aggiornamento del ranking FIFA, la graduatoria che mette in fila le Nazionali di tutto il mondo sulla base dei risultati ottenuti sul campo. Una classifica che vede l’Italia scendere sempre più in basso e perdere ben tre posizioni rispetto all’aggiornamento di ottobre.

Ora gli Azzurri, usciti sconfitti dalla scontro a San Siro contro la Norvegia, si trovano al 12° posto: si tratta del piazzamento più basso dal 2020. Per il resto le prime quattro posizioni rimangano invariate con la Spagna sempre al comando. Balzo in avanti del Brasile di Carlo Ancelotti che sale di due posizioni e si posiziona in quinta piazza.

Come detto, il piazzamento attuale dell’Italia è il peggiore dal 2020, quando gli Azzurri si erano posizionati al 13° posto. Poi una scalata fino alla quarta posizione, spinta dal successo negli Europei del 2021, e un nuovo crollo successivo all’esclusione dai Mondiali 2022, fino alla situazione attuale. Un risultato che peserà anche in caso di partecipazione alla Coppa del Mondo, perché con questo piazzamento l’Italia sarà inserita in seconda fascia nelle urne per il sorteggio dei gironi, in programma il 5 dicembre. Sorteggio in cui gli Azzurri saranno presenti come “incognita”, visto che le ultime Nazionali europee qualificate saranno note solamente a marzo.

Ranking FIFA aggiornato – La classifica di novembre

Di seguito, la classifica con i primi 15 posti del ranking FIFA, aggiornata al 19 novembre e che sarà utilizzata per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026: