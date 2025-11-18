Sky apre il Black Friday 2025 con una serie di offerte pensate per nuovi clienti, che spaziano dall’intrattenimento alla connettività fino alle soluzioni business. Una campagna particolarmente aggressiva sul piano dei prezzi, che punta ad ampliare la base abbonati in vista della fase cruciale della stagione sia a livello sportivo che dal punto di vista televisivo.
Sky Sport: Champions League, F1 e basket a metà prezzo
Il pacchetto sportivo arriva con una delle riduzioni più rilevanti del Black Friday. Sky TV + Sky Sport a 24,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 51,90 euro al mese)
Cosa include:
- Sky TV a 14,90euro al mese (anziché 25 euro)
- Sky Sport a 10,00 euro al mese (anziché 26,90 euro)
- Sky Ultra HD incluso
Le competizioni coperte da questo pacchetto sono le seguenti: UEFA Champions League, coppe europee, F1, MotoGP, NBA, Eurolega, LBA, Eurocup, tennis e altri eventi premium. L’offerta arriva nel periodo caldo delle stagioni sportive, elemento rilevante nella strategia di conversione.
Sky Calcio + Sky Sport: il pacchetto per gli appassionati di calcio
Per i tifosi, Sky propone un bundle che unisce calcio nazionale e internazionale. Sky Sport + Sky Calcio a 29,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 59,90 euro al mese).
Questa offerta include tutte le emozioni del pacchetto sport, ma non solo:
- Serie A Enilive (3 partite su 10 a turno, inclusi big match)
- Serie C integrale
- Premier League, Bundesliga, top match Ligue 1
- Pacchetto Sport con coppe europee e grandi eventi
Un’offerta che punta a intercettare il pubblico più esigente, in un mercato dei diritti sportivi in continua evoluzione.
Calcio e TV a metà prezzo per 18 mesi: Sky lancia l'offerta per il Black Friday
TV, cinema e Netflix: offerte premium a prezzo scontato
Fuori dal mondo di calcio e sport, il pacchetto più completo, che include Sky TV, Netflix Standard con pubblicità, Sky Cinema e Paramount+, viene proposto con una forte riduzione.
Per i primi 6 mesi a soli 14,99 euro al mese (anziché 43,99 euro). Dal 7° al 18° mese, si arriva invece a 24,99 euro al mese. L’offerta include:
- Sky TV con serie e show Sky Original
- Netflix Standard con pubblicità (HD, due schermi)
- Sky Cinema con prime visioni
- Paramount+ incluso
- Sky Ultra HD a costo zero
L’obiettivo è chiaro: consolidare l’offerta integrata TV e streaming in un mercato dove la concorrenza tra piattaforme si gioca sempre più sulla creazione di bundle convenienti.
C’è infatti un’altra offerta base che prevede Sky TV + Netflix Standard con pubblicità a 14,99 euro al mese per 18 mesi (anziché 29,99 euro). Un entry point competitivo per chi cerca un pacchetto base, beneficiando dell’integrazione con Netflix. L’attivazione di entrambe le offerte prevede il versamento di un corrispettivo di 19 euro.
Sky Wifi: fibra a prezzo ribassato
Il segmento connettività vede uno sconto significativo. Sky Wifi Fibra 100% in offerta a 22,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 29,90 euro). Attivazione gratuita (risparmio di 49 euro). Dal 13° mese il prezzo torna a 29,90 euro al mese. La strategia punta a favorire l’ingresso nella base broadband di Sky, settore su cui l’azienda continua a investire.
Sky WiFi diventa ancora più conveniente con un’altra proposta mirata alle famiglie, che prevede sia fibra che contenuti TV.
Sky Wifi Fibra 100% a 20,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 29,90 euro), con modem Sky Wifi Hub incluso. In aggiunta, Sky TV a 9 euro al mese. Oltre all’intrattenimento, è possibile aggiungere lo sport:
- Sky TV + Sky Calcio a 9 euro al mese
- Sky TV + Sky Sport + Ultra HD a 15 euro al mese
Sky Glass: la smart TV integrata a prezzo ridotto
Per il Black Friday, Sky sconta pesantemente anche il proprio televisore con decoder integrato:
- Sky Glass 43” nero a 199 euro (anziché 651 euro)
- Versioni colorate: 399 euro
- Sky Glass 55”: 599 euro (anziché 987 euro)
Condizioni abbinate
- Offerta Sky TV & Netflix a 14,99 euro al mese per 18 mesi
- Valida con profilo Sky Smart
- Disponibile fino al 1° dicembre 2025
Sky Business per negozi e uffici: Serie A ed entertainment
Sky dedica un pacchetto anche alle attività commerciali con pubblico. Sky Business a 19,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 29,90 euro) + IVA. Il decoder Sky Stream ha un costo di attivazione una tantum da 19 euro+ IVA
Questa offerta include:
- Tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10)
- Sky Sport 24, Sky TG24 e altri canali news
- Intrattenimento, kids, cucina
- UEFA Champions League e coppe europee fino al 2026/27
- Motori, tennis e altri sport
Dal 13° mese si applica il prezzo di listino: 29,90 €/mese + IVA.
Una campagna che rafforza il posizionamento Sky
La struttura delle offerte conferma la strategia Sky: consolidare i pacchetti integrati TV–streaming–fibra e rafforzare il valore percepito dei contenuti sportivi premium, in un momento chiave della stagione.
Le promozioni sono già disponibili e restano valide fino al 1° dicembre 2025 per la maggior parte dei pacchetti.