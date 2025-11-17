Qualificazioni mondiali, scelta l’ultima partita in chiaro

Martedì sera si concluderanno le qualificazioni europee valide per i Mondiali 2026 che si svolgeranno la prossima estate fra Stati Uniti, Messico e Canada. Diversi i verdetti che si attendono da queste ultime partite, senza dimenticare poi l’appuntamento con i playoff, a cui parteciperà anche l’Italia di Gennaro Gattuso, fissato per fine marzo.

Una delle situazioni ancora aperte è quella che riguarda il girone C che si deciderà proprio all’ultima giornata con Scozia e Danimarca che si sfideranno a Glasgow per decidere chi accederà direttamente alla rassegna iridata del prossimo anno e chi invece dovrà passare dagli spareggi per cercare di strappare il pass.

Proprio Scozia-Danimarca, in programma martedì 18 novembre alle ore 20.45, sarà l’ultima partita delle qualificazioni Mondiali che sarà visibile in chiaro su Cielo. Infatti, tutte le partite sono state visibili su Sky Sport, con alcune di esse che sono state trasmesse in modalità gratuita grazie al canale 26 del digitale terrestre. Discorso diverso, ovviamente, per l’Italia, che è sempre stata visibile sulla Rai.

Una sfida quella di Hampton Park che interessa da vicino anche la stessa Nazionale, visto che la formazione che uscirà delusa da questa sfida (alla Danimarca basta anche il pareggio per blindare il primo posto visto il punto di vantaggio) accederà come detto ai playoff.

Qualora fossero gli scozzesi, McTominay e compagni sarebbero una delle selezioni sorteggiabile per affrontare l’Italia in una eventuale finale playoff, visto che finirebbero in seconda fascia. Qualora fosse la Danimarca a uscire sconfitta, invece, i danesi non potrebbero essere affrontati dagli Azzurri visto che sarebbero inseriti in prima fascia, la stessa di Donnarumma e compagni, ma farebbero scalare nella seconda urna la Polonia, che diventerebbe così una delle possibili avversarie per l’Italia in una ipotetica finale.