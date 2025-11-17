Spunta una nuova cordata per acquisire Repubblica da Gedi: a capo c'è Stefano Ruvolo (Confimprenditori)

Spunta una nuova cordata interessata ad acquistare Repubblica dal Gruppo Gedi (il gruppo editoriale di proprietà di Exor, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus e Ferrari). Come riportato da Prima Comunicazione, la cordata fa capo alla LVDI Srl, editrice del quotidiano La Voce dell’Imprenditore che fa capo a Stefano Ruvolo, imprenditore attivo nel turismo e nei servizi. Ruvolo è anche presidente di Confimprenditori, l’associazione che rappresenta circa 370.000 piccole e medie imprese, professionisti e lavoratori autonomi.

“LVDI Srl, già editrice del quotidiano La Voce dell’Imprenditore, rende noto che l’editore, Stefano Ruvolo, in qualità di legale rappresentante della società editrice, ha inviato al Gruppo GEDI una formale Manifestazione di Interesse finalizzata alla possibile acquisizione, integrale o parziale, del quotidiano La Repubblica e delle relative attività editoriali e digitali connesse”, si legge in una nota.

“La decisione nasce all’interno di un più ampio progetto di sviluppo che vede LVDI Srl, attiva nell’informazione economica e d’impresa, impegnata in una strategia orientata all’espansione nel comparto della carta stampata e dei media digitali. La società sta infatti lavorando alla costruzione di una web TV internazionale, supportata da studi di produzione già operativi in Italia e all’estero, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel panorama mediatico nazionale e di dare maggiore voce e rappresentatività al tessuto produttivo italiano”.

“L’acquisizione de La Repubblica rappresenterebbe un passaggio strategico per la creazione di una piattaforma editoriale indipendente, moderna e internazionale, capace di integrare informazione di qualità, approfondimento economico e innovazione tecnologica. Nella visione di LVDI Srl, il quotidiano continuerebbe a valorizzare le migliori competenze giornalistiche italiane, preservando al tempo stesso il patrimonio culturale, professionale e identitario che da sempre contraddistingue La Repubblica. LVDI Srl conferma la propria piena disponibilità a un confronto con il Gruppo GEDI per approfondire modalità e condizioni di una eventuale operazione industriale”, conclude la nota.

In questa iniziativa Ruvolo guida una cordata di imprenditori “non per forza tutti associati a Confimprenditori, ma che comunque orbitano attorno alla confederazione”, ha spiegato Federico De Cesare, responsabile della comunicazione di Confimprenditori e direttore de La Voce dell’Imprenditore, a Prima Comunicazione. La cordata ha “una strategia orientata all’espansione nel comparto della carta stampata e dei media digitali per dare visibilità e rappresentatività al tessuto imprenditoriale italiano”.

La manifestazione “formale” di interesse rappresenta il primo passo e apre la strada a un incontro preliminare in cui Stefano Ruvolo si presenterà al CDA, per poi ottenere una due diligence utile a porre le basi di un’offerta vera e propria.

Che tipo di impegno sono pronti a sostenere? “La manifestazione di interesse è stata fatta per capire come stanno le cose. Se – per esempio – ci fosse un buco da un miliardo sarebbe una cosa, se ci sono altri numeri un’altra. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma per essere seri dobbiamo valutare le cose guardandole bene. I tempi dell’operazione? Ci auguriamo i più brevi possibili”.

Image credit: Depositphotos