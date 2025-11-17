Everton, altri 120 milioni dai Friedkin: investimenti verso i 2 miliardi per la proprietà tra il club inglese e la Roma

I Friedkin continuano ad aprire il portafoglio tra Everton e Roma. Il club inglese, come emerge dai documenti ufficiali della società consultati da Calcio e Finanza, ha infatti ricevuto oltre 120 milioni di euro dalla proprietà statunitense tra agosto e settembre, avvicinandosi così all’investimento fatto dalla famiglia USA per i giallorossi.

In particolare, infatti, nel dicembre 2024, i Friedkin inoltre sono diventati ufficialmente proprietari dell’Everton, acquisendo il club dall’imprenditore Moshiri. Nell’operazione, la società è stata valutata circa 450 milioni di euro, ma i dettagli della transazione non sono mai stati resi note.

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono emersi due investimenti già realizzati dalla proprietà statunitense. Il primo è stata una iniezione di 200 milioni di sterline (235 milioni di euro circa) nel giugno 2024, ancora prima di completare l’acquisizione, al club inglese per permettere alla società di ripagare un prestito e mettere capitale a disposizione.

Inoltre, nel dicembre 2024, al momento dell’acquisizione, il veicolo utilizzato dai Friedkin per diventare proprietari dell’Everton (Roundhouse Capital Holdings Limited) ha completato un aumento di capitale da 289 milioni di sterline, pari a circa 335 milioni di euro. E ulteriori 107 milioni di sterline, circa 121,5 milioni di euro, sono stati versati tra agosto e settembre scorso, come emerso dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza. Secondo questi dati, quindi, l’investimento complessivo dei Friedkin per l’Everton al momento sarebbe pari a circa 691,5 milioni di euro.