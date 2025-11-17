Napoli, l’isolamento di Conte: non ha risposto neanche ai fedelissimi

Il periodo di riposo voluto da Antonio Conte, di comune con il Napoli, ha visto un totale isolamento del tecnico leccese che ha messo in stand-by ogni rapporto lavorativo, anche con i suoi calciatori (che lo hanno cercato invano al telefono) per godersi un momento di riposo, diviso fra le sue due abitazioni di Torino e Lecce.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, se da una parte non c’è certezza di dove il tecnico ha passato questi giorni di riposo, dall’altro lato è certa la sua presenza al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere il suo posto di allenatore e dirigere così il primo allenamento settimanale in vista della ripresa del campionato, quando il suo Napoli sarà chiamato ad affrontare sabato sera al Maradona l’Atalanta di Raffaele Palladino, all’esordio sulla panchina dei bergamaschi.

In attesa delle sue parole alla vigilia di questa sfida, durante questa settimana si attendono nel quartier generale dei partenopei una serie di faccia a faccia con diversi esponenti dello spogliatoio, per capire che aria si respira ed eventualmente su chi porre la sua fiducia. A questi colloqui non dovrebbe presenziare Aurelio De Laurentiis, almeno che non sia lo stesso Conte a richiedere la sua presenza. Di certo il cuore di questa particolare settimana in casa Napoli saranno le giornate di mercoledì e giovedì, quando tutti i nazionali faranno ritorno alla base e avrà tutto più senso affrontare le spogliatoio al completo.

Un ritorno alla realtà che comunque fa capire quanto sia strano il clima intorno al Napoli dopo la netta sconfitta di Bologna a segnare un inizio di stagione complicato, specialmente in Champions League, che forse nessuno aveva messo in preavviso. Da qui anche la decisione di Conte di staccare completamente e concedere tre giorni di riposo ai propri calciatori rimasti privi di impegni con le rispettive nazionali, cosa che a Castel Volturno non si era mai visto dall’arrivo del tecnico.

In questi giorni, come detto, non sono mancati i tentativi di alcuni calciatori di mettersi in contatto con il proprio allenatore. Tentativi che però sarebbero caduti nel vuoto, a dimostrazione della volontà di Conte di staccare completamente per alcuni giorno dalla realtà lavorativa che lo circonda. In questo periodo sono arrivate le parole pubbliche di De Laurentiis, che ha allontanato qualsiasi dubbio sul futuro di Conte al Napoli, per il quale ha voluto spendere commenti di stima, sia umana che professionale, ogni volta che ne ha avuto la possibilità. Ma di contatti diretti non se ne sono registrati con il patron che ha voluto far godere serenamente al suo tecnico questi giorni di riposo, concordati in anticipo.

In questo periodo Conte avrà sicuramente riflettuto sulle cose che non sono andate ultimamente, ma un timido segnale ai calciatori presenti a Castel Volturno la scorsa settimana è arrivato, e non poteva che trattare il lavoro da svolgere sul campo, anche in assenza del proprio allenatore. Infatti, ha inviato un programma di due giorni di allenamento doppio, così come di consueto si fa nelle settimane di sosta. Ora il ritorno a gestire direttamente la questione, con il lavoro sul campo (che sarebbe uno dei punti da affrontare con i calciatori) in vista dei colloqui di metà settimana che rimarranno più segreti possibili, ma i cui effetti si vedranno necessariamente sul campo.