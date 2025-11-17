Ascolti tv, Sinner aggancia l’Italia: 7,5 milioni di spettatori per la Nazionale e 7 per le ATP Finals, ma share superiore

Aggancio e sorpasso, quantomeno in termini di share, per Jannik Sinner sulla nazionale italiana. Nella serata di ieri infatti nella quasi concomitanza tra la finale delle ATP Finals, vinta dal tennista azzurro contro Carlos Alcaraz, e la debacle della squadra di Gattuso contro la Norvegia (ultima giornata delle qualificazioni Mondiali, con l’Italia già praticamente sicura del secondo posto) ha visto prevalere il tennis per quanto riguarda gli ascolti in termini di share.

Nel dettaglio, sono stati 7.516.000 i telespettatori che hanno seguito ieri sera la sfida tra Italia e Norvegia. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.45, ha fatto registrare il 34.3% di share. Giovedì scorso l’incontro con la Moldova, trasmesso sempre dalla prima rete Rai, era stato seguito da 5.643.000 telespettatori (26.7% di share).

La finale delle ATP Finals, iniziata invece alle 18 e trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky, ha raccolto complessivamente circa 6,8 milioni di spettatori con il 35,9% di share. In particolare, su Rai2 la finale ha raccolto 5.429.000 spettatori con il 28,7% di share, mentre il pre e post gara fino alle 21:02 a 4.147.000 spettatori con il 21,2%. Su Sky, invece, gli spettatori sono stati 1,5 milioni di spettatori con il 7,6% di share, con un totale quindi di circa 6,9 milioni di spettatori e 36,3% di share free+pay.