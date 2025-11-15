San Siro, la conferma del Comune: stop ai biglietti gratis per i consiglieri comunali

La cessione dello stadio Meazza a Milan e Inter ha azzerato la convenzione che garantiva ai consiglieri comunali due biglietti omaggio per ogni partita e concerto a San Siro. Lo riporta Il Giorno, che cita una comunicazione ufficiale della vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo.

In una mail indirizzata alla presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, e al presidente del Comitato per la legalità, Nando Dalla Chiesa, Scavuzzo scrive: «Così come comunicato per le vie brevi, sono altresì a confermarvi che – ferma restando la disponibilità a un confronto collaborativo per concordare attività di promozione sociale da definirsi in buona fede tra le parti (cioè eventuali biglietti omaggio per scuole e associazioni del terzo settore, ndr) – non sussistendo più alcun impegno a mantenere in essere gli obblighi che erano previsti nell’ambito della concessione (es. biglietti gratuiti, utilizzo gratuito dell’impianto, etc.), tali obblighi sono decaduti con il perfezionamento dell’acquisto dello stadio e delle relative aree e diritti. Ritengo sia utile che tale comunicazione pervenga in particolare a tutti coloro che in passato avevano beneficiato dei titoli di ingresso gratuiti».

La vicesindaco conferma inoltre che sono in corso interlocuzioni con Milan e Inter per definire un nuovo accordo «per garantire safety e security nell’area dello stadio». Critico il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che commenta: «Gli accordi per la gestione della sicurezza intorno allo stadio andavano fatti in contemporanea con la trattativa con la cessione del Meazza. Non dopo. Dilettanti allo sbaraglio».