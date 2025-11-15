Hotel 5 stelle sotto la Torre di Pisa: Gattuso vende le sue quote e incassa quasi un milione

Joint venture a Pisa tra la famiglia Madonna e il gruppo Passera per realizzare, nello storico Palazzo dei Trovatelli, in piazza dei Miracoli, un grand hotel con vista Torre pendente. L’annuncio arriva direttamente dalla società proprietaria dell’immobile, Sagabri, di cui inizialmente faceva parte anche il ct della Nazionale Gennaro Gattuso, che ora ha ceduto le sue quote proprio alla famiglia Madonna e al gruppo Passera. Grazie alla collaborazione con il brand Vista l’edificio nel 2029, spiega una nota di Sagabri, “diventerà il primo hotel 5 stelle lusso di Pisa”.

Gattuso quindi lascia la società, che ora punterà sulla struttura di lusso. Il tecnico infatti, tra i suoi vari investimenti, è titolare del 49% della Gabriela G.R. srl (di cui il 51% è della moglie Monica Romano), che a sua volta controllava dal 2018 il 50% della Sagabri srl (la cui altra metà era della Savimag della famiglia Madonna).

La partecipazione è stata ceduta per il 25% alla Savimag dei Madonna e il restante 25% alla Lario Hotels della famiglia Passera: nei documenti ufficiali, la cessione è avvenuta per un corrispettivo pari a 844.551,92 euro, suddiviso in parti uguali tra Savimag e LH, cifra che quindi rappresenta l’incasso per la Gabriela G.R. di Gattuso.

Una cessione che così dovrebbe garantire una plusvalenza di poco meno di 400mila euro per la società del ct della Nazionale nei conti del 2025. Nel bilancio al 31 dicembre 2024 della Gabriela G.R., infatti, il valore della partecipazione nella Sagabri era pari a 475mila euro, ovverosia la cifra complessiva investita dalla società di Gattuso dal 2018 fino al dicembre 2024.

“Precisiamo che le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione nell’impresa collegata Sagabri srl sottoscritta in data 04/07/2018 per un valore nominale pari al 50% del capitale sociale per euro 25.000, a cui si sono aggiunte le rinunce al finanziamento infruttifero in data 08/06/2020 per euro 50.000, in data 17/12/2020 per euro 50.000, in data 09/12 /2021 per euro 50.000, in data 09/12/2022 per euro 100.000, in data 18/12/2023 per euro 100.000 ed in data 18/12/2024 per euro 100.000”, si legge infatti nel documento.