Dove vedere Nigeria Gabon tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Nigeria Gabon tv streaming, semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Come sempre sono state 54 le nazionali, divise in nove gironi, che si sono affrontate per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà in USA, Canada e Messico nell’estate del prossimo anno e che per la prima volta vedrà coinvolte 48 nazionali. Ora è il momento di decidere le ultime qualificate dopo la fase a girone, conclusa a ottobre.

Dove vedere Nigeria Gabon tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Nigeria-Gabon, match valido per la semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si terrà nel campo neutro dello Stade Prince Moulay Hassan di Rabat, giovedì 13 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00 italiane. Le due squadre si sono classificate seconde nel loro girone e sono rientrate fra le migliori, insieme a Camerun e Repubblica Democratica del Congo, protagoniste dell’altra semifinale.

Le qualificazioni africane per i Mondiali 2026 non saranno visibili in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio africano, sarà possibile seguire la diretta di tutte le partite su FIFA+, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio mondiale.