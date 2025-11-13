La UEFA ha annunciato ufficialmente il calendario e le sedi di EURO 2028, torneo che si disputerà congiuntamente nel Regno Unito e in Irlanda tra poco più di tre anni. La manifestazione si preannuncia come una grande festa del calcio europeo: 51 partite, 24 squadre, 31 giorni di competizione, dal 9 giugno al 9 luglio 2028, in nove stadi di otto città distribuite tra Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles.

Le sedi della manifestazione

Le partite si giocheranno in alcuni degli impianti più moderni e iconici del panorama calcistico europeo:

Cardiff – National Stadium of Wales

Dublino – Dublin Arena

Glasgow – Hampden Park

Newcastle – St James’ Park

Manchester – Manchester City Stadium

Liverpool – Everton Stadium

Birmingham – Villa Park

Londra – Tottenham Hotspur Stadium

Londra – Wembley Stadium

Ciascuna città ospiterà incontri di almeno due gironi differenti, così da offrire ai tifosi locali la possibilità di assistere a più squadre e nazioni in azione.

EURO 2028, il via a Cardiff e la finale a Wembley

La gara inaugurale si giocherà venerdì 9 giugno 2028 al National Stadium of Wales di Cardiff, dove una delle squadre del Gruppo A aprirà ufficialmente la manifestazione. Il torneo si concluderà domenica 9 luglio con la finale a Wembley Stadium, tempio del calcio europeo, che ospiterà anche le due semifinali in programma martedì 4 e mercoledì 5 luglio.

Gli ottavi di finale si disputeranno in otto dei nove stadi (tutti tranne Wembley, che ne ospiterà più incontri nel corso del torneo). I quarti di finale saranno invece equamente distribuiti tra le quattro nazioni organizzatrici:

Cardiff (Galles)

Dublino (Irlanda)

Glasgow (Scozia)

Wembley, Londra (Inghilterra)

Per garantire equilibrio sportivo, le vincitrici degli ottavi giocheranno i quarti in una sede diversa da quella precedente.

Il format e la distribuzione delle Nazionali

EURO 2028 manterrà il format introdotto nel 2016, con 24 squadre divise in sei gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi, da cui inizierà la fase a eliminazione diretta.

Ogni girone avrà una testa di serie, che disputerà le proprie gare in una o più sedi prestabilite. Se qualificate, le nazioni ospitanti giocheranno davanti ai propri tifosi:

Inghilterra : una partita al Manchester City Stadium e due a Wembley

Repubblica d’Irlanda : tre partite alla Dublin Arena

Scozia : tre partite all’Hampden Park

Galles : tre partite al National Stadium of Wales

Irlanda del Nord (se qualificata): Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park e Wembley

Gli orari delle partite

La UEFA ha confermato tre orari di inizio differenti per gli incontri che si disputeranno lungo l’arco della manifestazione:

Ore 15:00 CEST / 14:00 locali

Ore 18:00 CEST / 17:00 locali

17:00 locali Ore 21:00 CEST / 20:00 locali

La finale di Wembley inizierà alle 18:00 CEST (17:00 ora locale). I dettagli del calendario completo, con date e accoppiamenti, saranno invece annunciati dopo il sorteggio della fase finale nel 2027, quando saranno inserite anche le vincitrici degli spareggi, indicate per ora solo come segnaposto.