EURO 2028, ufficializzate le sedi del torneo: la finale a Wembley

Definite le sedi e gli orari della manifestazione che si disputerà tra poco più di tre anni: ecco tutti i dettagli ufficiali.

Stadi EURO 2028
(Foto: Julian Finney/Getty Images)

La UEFA ha annunciato ufficialmente il calendario e le sedi di EURO 2028, torneo che si disputerà congiuntamente nel Regno Unito e in Irlanda tra poco più di tre anni. La manifestazione si preannuncia come una grande festa del calcio europeo: 51 partite, 24 squadre, 31 giorni di competizione, dal 9 giugno al 9 luglio 2028, in nove stadi di otto città distribuite tra Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia Galles. 

Le sedi della manifestazione 

Le partite si giocheranno in alcuni degli impianti più moderni e iconici del panorama calcistico europeo: 

  • Cardiff – National Stadium of Wales 
  • Dublino – Dublin Arena 
  • Glasgow – Hampden Park 
  • Newcastle – St James’ Park 
  • Manchester – Manchester City Stadium 
  • Liverpool – Everton Stadium 
  • Birmingham – Villa Park 
  • Londra – Tottenham Hotspur Stadium 
  • Londra – Wembley Stadium 

Ciascuna città ospiterà incontri di almeno due gironi differenti, così da offrire ai tifosi locali la possibilità di assistere a più squadre e nazioni in azione. 

EURO 2028, il via a Cardiff e la finale a Wembley 

La gara inaugurale si giocherà venerdì 9 giugno 2028 al National Stadium of Wales di Cardiff, dove una delle squadre del Gruppo A aprirà ufficialmente la manifestazione. Il torneo si concluderà domenica 9 luglio con la finale a Wembley Stadium, tempio del calcio europeo, che ospiterà anche le due semifinali in programma martedì 4 e mercoledì 5 luglio. 

Gli ottavi di finale si disputeranno in otto dei nove stadi (tutti tranne Wembley, che ne ospiterà più incontri nel corso del torneo). I quarti di finale saranno invece equamente distribuiti tra le quattro nazioni organizzatrici: 

  • Cardiff (Galles) 
  • Dublino (Irlanda) 
  • Glasgow (Scozia) 
  • Wembley, Londra (Inghilterra) 

Per garantire equilibrio sportivo, le vincitrici degli ottavi giocheranno i quarti in una sede diversa da quella precedente. 

Il format e la distribuzione delle Nazionali 

EURO 2028 manterrà il format introdotto nel 2016, con 24 squadre divise in sei gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi, da cui inizierà la fase a eliminazione diretta. 

Ogni girone avrà una testa di serie, che disputerà le proprie gare in una o più sedi prestabilite. Se qualificate, le nazioni ospitanti giocheranno davanti ai propri tifosi: 

  • Inghilterra: una partita al Manchester City Stadium e due a Wembley 
  • Repubblica d’Irlanda: tre partite alla Dublin Arena 
  • Scozia: tre partite all’Hampden Park 
  • Galles: tre partite al National Stadium of Wales 
  • Irlanda del Nord (se qualificata): Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park e Wembley 

Gli orari delle partite 

La UEFA ha confermato tre orari di inizio differenti per gli incontri che si disputeranno lungo l’arco della manifestazione: 

  • Ore 15:00 CEST / 14:00 locali 
  • Ore 18:00 CEST / 17:00 locali 
  • Ore 21:00 CEST / 20:00 locali 

La finale di Wembley inizierà alle 18:00 CEST (17:00 ora locale). I dettagli del calendario completo, con date e accoppiamenti, saranno invece annunciati dopo il sorteggio della fase finale nel 2027, quando saranno inserite anche le vincitrici degli spareggi, indicate per ora solo come segnaposto. 

