La UEFA ha annunciato ufficialmente il calendario e le sedi di EURO 2028, torneo che si disputerà congiuntamente nel Regno Unito e in Irlanda tra poco più di tre anni. La manifestazione si preannuncia come una grande festa del calcio europeo: 51 partite, 24 squadre, 31 giorni di competizione, dal 9 giugno al 9 luglio 2028, in nove stadi di otto città distribuite tra Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles.
Le sedi della manifestazione
Le partite si giocheranno in alcuni degli impianti più moderni e iconici del panorama calcistico europeo:
- Cardiff – National Stadium of Wales
- Dublino – Dublin Arena
- Glasgow – Hampden Park
- Newcastle – St James’ Park
- Manchester – Manchester City Stadium
- Liverpool – Everton Stadium
- Birmingham – Villa Park
- Londra – Tottenham Hotspur Stadium
- Londra – Wembley Stadium
Ciascuna città ospiterà incontri di almeno due gironi differenti, così da offrire ai tifosi locali la possibilità di assistere a più squadre e nazioni in azione.
EURO 2028, il via a Cardiff e la finale a Wembley
La gara inaugurale si giocherà venerdì 9 giugno 2028 al National Stadium of Wales di Cardiff, dove una delle squadre del Gruppo A aprirà ufficialmente la manifestazione. Il torneo si concluderà domenica 9 luglio con la finale a Wembley Stadium, tempio del calcio europeo, che ospiterà anche le due semifinali in programma martedì 4 e mercoledì 5 luglio.
Gli ottavi di finale si disputeranno in otto dei nove stadi (tutti tranne Wembley, che ne ospiterà più incontri nel corso del torneo). I quarti di finale saranno invece equamente distribuiti tra le quattro nazioni organizzatrici:
- Cardiff (Galles)
- Dublino (Irlanda)
- Glasgow (Scozia)
- Wembley, Londra (Inghilterra)
Per garantire equilibrio sportivo, le vincitrici degli ottavi giocheranno i quarti in una sede diversa da quella precedente.
Il format e la distribuzione delle Nazionali
EURO 2028 manterrà il format introdotto nel 2016, con 24 squadre divise in sei gironi da quattro. Le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi, da cui inizierà la fase a eliminazione diretta.
Ogni girone avrà una testa di serie, che disputerà le proprie gare in una o più sedi prestabilite. Se qualificate, le nazioni ospitanti giocheranno davanti ai propri tifosi:
- Inghilterra: una partita al Manchester City Stadium e due a Wembley
- Repubblica d’Irlanda: tre partite alla Dublin Arena
- Scozia: tre partite all’Hampden Park
- Galles: tre partite al National Stadium of Wales
- Irlanda del Nord (se qualificata): Tottenham Hotspur Stadium, Villa Park e Wembley
Gli orari delle partite
La UEFA ha confermato tre orari di inizio differenti per gli incontri che si disputeranno lungo l’arco della manifestazione:
- Ore 15:00 CEST / 14:00 locali
- Ore 18:00 CEST / 17:00 locali
- Ore 21:00 CEST / 20:00 locali
La finale di Wembley inizierà alle 18:00 CEST (17:00 ora locale). I dettagli del calendario completo, con date e accoppiamenti, saranno invece annunciati dopo il sorteggio della fase finale nel 2027, quando saranno inserite anche le vincitrici degli spareggi, indicate per ora solo come segnaposto.