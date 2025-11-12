Qualificazioni Mondiali 2026, l'ultimo turno: dove vedere le sfide in tv

Le competizioni per club lasciano spazio nuovamente alle nazionali, per la terza sosta della stagione 2025/26. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia, certa del secondo posto che consente di accedere ai playoff, con pochissime speranze di arrivare al primo e centrare la qualificazione diretta.

Da giovedì 13 fino a martedì 18 ottobre, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.

Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo

Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle nazionali.

Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare in trasferta la Moldavia e a San Siro lo scontro diretto con la Norvegia, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a giovedì 14 e lunedì 17 novembre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico:

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE

Ore 18.00

NORVEGIA-ESTONIA

Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

AZERBAIJAN-ISLANDA

ARMENIA-UNGHERIA

Ore 20.45

FRANCIA-UCRAINA

Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

REPUBBLICA-D’IRLANDA-PORTOGALLO

ANDORRA-ALBANIA

INGHILTERRA-SERBIA

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

Ore 18.00

FINLANDIA-MALTA

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero

Ore 20.45

LUSSEMBURGO-GERMANIA

Sky Sport 253 e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SLOVACCHIA-IRLANDA DEL NORD

POLONIA-PAESI BASSI

GIBILTERRA-MONTENEGRO

CROAZIA-ISOLE FAROE

SABATO 15 NOVEMBRE

Ore 15.00

KAZAKHISTAN-BELGIO

Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Alessandro Sugoni

Ore 18.00

GEORGIA-SPAGNA

Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

TURCHIA-BULGARIA

CIPRO-AUSTRIA

LIECHTENSTEIN-GALLES

Ore 20.45

SVIZZERA-SVEZIA

Sky Sport 253, in streaming su NOW e su Cielo, telecronaca Federico Botti

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

SLOVENIA-KOSOVO

DANIMARCA-BIELORUSSIA

GRECIA-SCOZIA

BOSNIA ERZEGOVINA-ROMANIA

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Ore 15.00

PORTOGALLO-ARMENIA

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Christian Giordano

UNGHERIA-REPUBBLICA D'IRLANDA

Sky Sport 257 e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano

Ore 18.00

ALBANIA-INGHILTERRA

Sky Sport 255 e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

UCRAINA-ISLANDA

AZERBAIJAN-FRANCIA

SERBIA-LETTONIA

Ore 20.45

ISRAELE-MOLDAVIA

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Gianluigi Bagnulo

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

Alle 20.45

GERMANIA-SLOVACCHIA

Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO

MALTA-POLONIA

PAESI BASSI-LITUANIA

REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA

MONTENEGRO-CROAZIA

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

Ore 20.45

SPAGNA-TURCHIA

Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su Cielo, telecronaca Federico Zancan

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW