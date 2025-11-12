Qualificazioni Mondiali 2026, l'ultimo turno: dove vedere le sfide in tv

Le competizioni per club lasciano spazio nuovamente alle nazionali, per la terza sosta della stagione 2025/26. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia, certa del secondo posto che consente di accedere ai playoff, con pochissime speranze di arrivare al primo e centrare la qualificazione diretta.
Da giovedì 13 fino a martedì 18 ottobre, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.
Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo
Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle nazionali.
Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare in trasferta la Moldavia e a San Siro lo scontro diretto con la Norvegia, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a giovedì 14 e lunedì 17 novembre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico:
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE
Ore 18.00
-
NORVEGIA-ESTONIA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- AZERBAIJAN-ISLANDA
- ARMENIA-UNGHERIA
Ore 20.45
-
FRANCIA-UCRAINA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- REPUBBLICA-D’IRLANDA-PORTOGALLO
- ANDORRA-ALBANIA
- INGHILTERRA-SERBIA
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 18.00
-
FINLANDIA-MALTA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero
Ore 20.45
-
LUSSEMBURGO-GERMANIA
Sky Sport 253 e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SLOVACCHIA-IRLANDA DEL NORD
- POLONIA-PAESI BASSI
- GIBILTERRA-MONTENEGRO
- CROAZIA-ISOLE FAROE
SABATO 15 NOVEMBRE
Ore 15.00
-
KAZAKHISTAN-BELGIO
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Alessandro Sugoni
Ore 18.00
-
GEORGIA-SPAGNA
Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- TURCHIA-BULGARIA
- CIPRO-AUSTRIA
- LIECHTENSTEIN-GALLES
Ore 20.45
-
SVIZZERA-SVEZIA
Sky Sport 253, in streaming su NOW e su Cielo, telecronaca Federico Botti
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SLOVENIA-KOSOVO
- DANIMARCA-BIELORUSSIA
- GRECIA-SCOZIA
- BOSNIA ERZEGOVINA-ROMANIA
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Ore 15.00
-
PORTOGALLO-ARMENIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Christian Giordano
-
UNGHERIA-REPUBBLICA D’IRLANDA
Sky Sport 257 e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano
Ore 18.00
-
ALBANIA-INGHILTERRA
Sky Sport 255 e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- UCRAINA-ISLANDA
- AZERBAIJAN-FRANCIA
- SERBIA-LETTONIA
Ore 20.45
-
ISRAELE-MOLDAVIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Gianluigi Bagnulo
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
Alle 20.45
-
GERMANIA-SLOVACCHIA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO
- MALTA-POLONIA
- PAESI BASSI-LITUANIA
- REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA
- MONTENEGRO-CROAZIA
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE
Ore 20.45
-
SPAGNA-TURCHIA
Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su Cielo, telecronaca Federico Zancan
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- GALLES-MACEDONIA DEL NORD
- SVEZIA-SLOVENIA
- KOSOVO-SVIZZERA
- SCOZIA-DANIMARCA
- BIELORUSSIA-GRECIA
- BULGARIA-GEORGIA
- AUSTRIA-BOSNIA ERZEGOVINA
- ROMANIA-SAN MARINO
- BELGIO-LIECHTENSTEIN