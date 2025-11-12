Qualificazioni Mondiali 2026, l'ultimo turno: dove vedere le sfide in tv

Riprende il cammino delle varie selezioni verso la rassegna iridata con la terza finestra stagionale.

retegui
Le competizioni per club lasciano spazio nuovamente alle nazionali, per la terza sosta della stagione 2025/26. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia, certa del secondo posto che consente di accedere ai playoff, con pochissime speranze di arrivare al primo e centrare la qualificazione diretta.

Da giovedì 13 fino a martedì 18 ottobre, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.

Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo

Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle nazionali.

Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare in trasferta la Moldavia e a San Siro lo scontro diretto con la Norvegia, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a giovedì 14 e lunedì 17 novembre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico: 

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE

Ore 18.00

  • NORVEGIA-ESTONIA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zancan

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • AZERBAIJAN-ISLANDA
  • ARMENIA-UNGHERIA

Ore 20.45

  • FRANCIA-UCRAINA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • REPUBBLICA-D’IRLANDA-PORTOGALLO
  • ANDORRA-ALBANIA
  • INGHILTERRA-SERBIA

VENERDÌ 14 NOVEMBRE

Ore 18.00

  • FINLANDIA-MALTA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero

Ore 20.45

  • LUSSEMBURGO-GERMANIA
    Sky Sport 253 e in streaming su NOW, telecronaca Riccardo Gentile

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SLOVACCHIA-IRLANDA DEL NORD
  • POLONIA-PAESI BASSI
  • GIBILTERRA-MONTENEGRO
  • CROAZIA-ISOLE FAROE

SABATO 15 NOVEMBRE

Ore 15.00

  • KAZAKHISTAN-BELGIO
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Alessandro Sugoni

Ore 18.00

  • GEORGIA-SPAGNA
    Sky Sport 256 e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • TURCHIA-BULGARIA
  • CIPRO-AUSTRIA
  • LIECHTENSTEIN-GALLES

Ore 20.45

  • SVIZZERA-SVEZIA
    Sky Sport 253, in streaming su NOW e su Cielo, telecronaca Federico Botti

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SLOVENIA-KOSOVO
  • DANIMARCA-BIELORUSSIA
  • GRECIA-SCOZIA
  • BOSNIA ERZEGOVINA-ROMANIA

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Ore 15.00

  • PORTOGALLO-ARMENIA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Christian Giordano
  • UNGHERIA-REPUBBLICA D’IRLANDA
    Sky Sport 257 e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Ciarravano

Ore 18.00

  • ALBANIA-INGHILTERRA
    Sky Sport 255 e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • UCRAINA-ISLANDA
  • AZERBAIJAN-FRANCIA
  • SERBIA-LETTONIA

Ore 20.45

  • ISRAELE-MOLDAVIA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Gianluigi Bagnulo

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

Alle 20.45

  • GERMANIA-SLOVACCHIA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • IRLANDA DEL NORD-LUSSEMBURGO
  • MALTA-POLONIA
  • PAESI BASSI-LITUANIA
  • REPUBBLICA CECA-GIBILTERRA
  • MONTENEGRO-CROAZIA 

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

Ore 20.45

  • SPAGNA-TURCHIA
    Sky Sport Uno, in streaming su NOW e su Cielo, telecronaca Federico Zancan

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • GALLES-MACEDONIA DEL NORD
  • SVEZIA-SLOVENIA
  • KOSOVO-SVIZZERA
  • SCOZIA-DANIMARCA
  • BIELORUSSIA-GRECIA
  • BULGARIA-GEORGIA
  • AUSTRIA-BOSNIA ERZEGOVINA
  • ROMANIA-SAN MARINO
  • BELGIO-LIECHTENSTEIN

