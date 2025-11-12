Mondiali 2026: scelte le sfide delle qualificazioni in diretta in chiaro

È ancora tempo di nazionali con le qualificazioni per i Mondiali 2026 che interrompono i campionati per la terza volta in questa stagione, l’ultima nel 2025.

Occhi puntati, ovviamente, sull’Italia di Gennaro Gattuso che dopo avere blindato la seconda piazza del raggruppamento, che garantisce un posto nei playoff, si appresta a disputare le ultime gare buttando un occhio ai risultati della Norvegia. In caso di mancato successo degli scandinavi contro l’Estonia, per gli Azzurri si aprirebbe la clamorosa possibilità di tornare in gioco per il primo posto e per la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo.

Donnarumma e compagni dovranno affrontare la trasferta in Moldavia e poi la sfida casalinga proprio contro la Norvegia, per un match che, ad ora , potrebbe essere derubricato a semplice “amichevole”. Le due sfide dell’Italia, come consuetudine, saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai 1. Per quanto riguarda le altre partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali, i match sono un’esclusiva Sky. Ma come accaduto a settembre, una sfida per turno sarà visibile in chiaro in diretta su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.

Qualificazioni Mondiali in chiaro – I match in diretta su Cielo

Si parte sabato 15 novembre alle ore 20.45 con Svizzera-Svezia. Uno scontro che potrebbe garantire agli elvetici la qualificazione praticamente certa al prossimo Mondiale. Per la Svezia non c’è invece la possibilità di rientrare in corsa, con la formazione scandinava che si potrà preparare per i playoff, ultima strada per cercare di conquistare un posto nella Coppa del Mondo.

Su Cielo andrà in onda poi, martedì 18 novembre alle 20.45 Spagna-Turchia. Le due nazionali sono inserite nel raggruppamento E e si giocheranno fino in fondo la possibilità di qualificarsi al primo posto e accedere direttamente alla competizione iridata che si giocherà nell’estate 2026 fra USA, Canada e Messico. Molto dipenderà comunque dal risultato della penultima partita per entrambe le squadre.