Ufficiale, Damien Comolli è il nuovo CEO della Juventus

Ora è ufficiale: come anticipato da Calcio e Finanza, Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Lo ha confermato il club bianconero in una nota.

“Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri”, si legge nella nota.

“Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”.

“Dopo aver verificato e accertato l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente in capo a tutti i Consiglieri e dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance in capo ai Consiglieri Antonio Belloni, Laura Cappiello, Francesco Garino, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Fioranna Vittoria Negri, il Consiglio di Amministrazione, in linea con le disposizioni del Codice di Corporate Governance e la normativa applicabile, ha istituito i Comitati endoconsiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive ed ha nominato i relativi componenti come segue:

Comitato Controllo e Rischi: Fioranna Vittoria Negri (Presidente)(*), Antonio Belloni(*) e Guido de Boer(**);

Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Antonio Belloni (Presidente)(*), Laura Cappiello(*) e Guido de Boer(**);

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Laura Cappiello (Presidente)(*), Diva Moriani(*) e Fioranna Vittoria Negri(*).

(*) Amministratore non esecutivo e indipendente (**) Amministratore non esecutivo

“Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, confermato l’attuale composizione e durata dell’Organismo di Vigilanza e dell’Organismo di Garanzia nonché Stefano Cerrato quale Dirigente Preposto ex art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, e di Investor Relator, di Mauro Plati quale Risk & Compliance and Internal Audit Director e di Stefania Dulio quale Head of Internal Audit. La Chief People, Culture & ESG Greta Bodino è stata nominata Dirigente Preposto alla Sostenibilità, in continuità con la nomina effettuata per l’esercizio 2024/2025”.

“Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una successiva riunione ogni deliberazione in merito ai compensi da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche”, conclude la Juventus.