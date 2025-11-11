Ufficiale: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta

«Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo – dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza – 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025», con queste parole il club bergamasco ha ufficializzato il nuovo allenatore dopo l’esonero di Ivan Juric.

Come confermato dalla stessa nota apparsa sul sito ufficiale dell’Atalanta, Palladino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il nuovo tecnico dei bergamaschi farà il suo esordio fra due settimane quando sabato sera i nerazzurri nella difficile trasferta di Napoli al Maradona.

«Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst) – si legge nel comunicato –. Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico)».

Come detto, Palladino, che si era dimesso a sorpresa dalla Fiorentina a fine stagione, ha firmato un contratto fino a giugno 2027 per un ingaggio, secondo quanto riporta la stampa sportiva italiana, di 2 milioni di euro a stagione, che peseranno sul bilancio per 3,7 milioni lordi per la prossima stagione, mentre in questa considerando l’ingaggio da novembre 2,46 milioni lordi.