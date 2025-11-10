Sky punta sulle acquisizioni: nel mirino l’emittente britannica ITV

L’emittente britannica ITV è in trattative preliminari per vendere la propria divisione televisiva a Sky, controllata dal gruppo statunitense Comcast, per una cifra di 1,6 miliardi di sterline (oltre 1,8 miliardi di euro), mentre entrambe le società cercano di rafforzarsi nella competizione con Netflix, Amazon e Disney.

Secondo gli analisti, come riportato da Reuters, la combinazione tra il principale canale commerciale pubblico del Regno Unito e la maggiore piattaforma pay-TV del Paese rappresenterebbe oltre il 70% del mercato pubblicitario televisivo britannico. L’operazione consentirebbe inoltre di ottenere una massa critica significativa nel settore dello streaming, ha affermato una fonte vicina ai negoziati, aggiungendo che i due gruppi possiedono una «profonda conoscenza del pubblico britannico», grazie ai loro contenuti che spaziano tra sport, intrattenimento, fiction e informazione.

La vendita non comprenderebbe ITV Studios, la divisione che produce programmi come Coronation Street e Love Island per i propri canali, oltre a serie come Rivals per Disney+. Secondo gli analisti di UBS, l’operazione potrebbe essere soggetta a forti verifiche da parte delle autorità regolatorie, sia per la posizione dominante nel mercato pubblicitario televisivo, sia per il fatto che ITV finirebbe controllata da un gruppo statunitense.

La divisione TV di ITV, che include i canali in chiaro e la piattaforma di streaming ITVX, ha sofferto il passaggio del pubblico verso i canali digitali e la debolezza del mercato pubblicitario. Nel 2024 Meta e Google hanno assorbito circa il 60% della spesa pubblicitaria nel Regno Unito, mentre YouTube — secondo solo alla BBC per numero di spettatori — si è confermata la seconda piattaforma più vista.

La cessione della divisione broadcast ridurrebbe la dipendenza dai ricavi pubblicitari e consentirebbe a ITV di concentrarsi sulla produzione di contenuti destinati al mercato globale. In passato Reuters e altri media avevano già riportato l’interesse per ITV Studios da parte di RedBird (il fondo guidato da Gerry Cardinale e proprietario del Milan), sostenuto da Abu Dhabi, e del gruppo francese Banijay.