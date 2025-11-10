La provocazione di Sarri: «Arbitri non all’altezza: valutiamo di noleggiarli dall’estero»

«L’arbitro non ha influito sul risultato: l’Inter è stata superiore e avrebbe vinto comunque, indipendentemente da chi fosse stato a dirigere la partita. Tuttavia, è arrivato il momento di valutare seriamente l’idea di noleggiare arbitri stranieri, perché la situazione sta diventando davvero pesante. Non vedo più direttori di gara all’altezza, e quello di stasera certamente non lo è stato».

Lo ha dichiarato Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro. Il match si è concluso con il risultato di 2-0 in favore dei nerazzurri, grazie alle reti messe a segno da Lautaro Martinez (nel primo tempo) e da Ange-Yoan Bonny nella ripresa.

«Perché mi sono arrabbiato? Per una ragione semplice: il fallo di Lautaro su Zaccagni meritava un’ammonizione. Se fosse stato ammonito, Zaccagni non avrebbe dovuto lasciare il campo. Invece, non solo l’arbitro non ha estratto il cartellino, ma ha anche costretto Zaccagni a uscire, e da quella parte abbiamo persino rischiato di subire gol. Si sarebbe incazzato anche Padre Pio», ha concluso.