CorSera: Lazio modello Cadice? Spunta l'ipotesi quotazione al Nasdaq

La recente mossa del Cadice, club spagnolo che si è quotato al Nasdaq tramite la sua filiale Nomadar (con una capitalizzazione tre volte superiore alle previsioni più ambiziose), potrebbe fare da apripista per un club della nostra Serie A: la Lazio di Claudio Lotito.

Il club della seconda serie professionistica spagnola, la Liga2, è stata la prima squadra professionistica a quotarsi all’indice della borsa valori di New York. Una mossa che ha consentito alla società di raccogliere 400 milioni di euro in un giorno.

Ora, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il prossimo passo potrebbe essere quello della Lazio. Fra i biancocelesti alcuni dirigenti a luglio erano stati al Nasdaq proprio per sondare il mercato. Ci fu un incontro con Jordan Saxe, senior executive del Nasdaq col quale si è cominciato a riflettere su possibili percorsi di crescita, innovazione e internazionalizzazione del club biancoceleste.

Il Cadice ci ha messo tre anni per preparare la quotazione, mentre a Formello sperano di fare prima. Proprio nell’editoriale del weekend appena trascorso, Calcio e Finanza ha parlato della mossa del club spagnolo sottolineando che sarà chiaramente necessario vedere come proseguirà la quotazione e come il titolo si muoverà a seconda dei risultati sportivi della squadra andalusa.

Tuttavia, è palese che anche al di fuori della Spagna, Italia compresa, molti protagonisti del calcio a livello dirigenziale non hanno mancato di notare questo exploit.