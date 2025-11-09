MFE-Mediaset entra in Impresa: pronta l'acquisizione del 33% della tv portoghese

Il piano di espansione in Europa di MFE-Mediaset non si è certo concluso con la chiusura della questione, lunga e complicata, relativa al controllo della tedesca Prosieben.

Infatti, come riporta l’edizione odierna del La Repubblica, il gruppo italiano guidato da Pier Silvio Berlusconi si appresta a entrare nella televisione portoghese Impresa con una quota di minoranza di circa il 33%. Il gruppo lusitano presenta una rete abbastanza complessa per quanto riguarda il proprio controllo societario. Con questa mossa MFE lascerebbe la maggioranza agli eredi del fondatore Balsemao con una quota di maggioranza relativa vicina al 35%.

L’operazione non è ancora conclusa, ma si prevede che a breve possa arrivare la fumata bianca, ma sembra essere definitivo che il tutto non deve cadere in azioni di concerto, né in un obbligo di Opa o nell’assunzione del controllo da parte del Mediaset. Nello schema che si sta preparando, la parte restante del pacchetto azionario di Impresa rimarrà a flottante in Borsa, che da parte sua ha già emesso il suo verdetto positivo al progetto: negli ultimi scambi alla Borsa portoghese, il titolo ha confermato il raddoppio della quotazione.