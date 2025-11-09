Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2023, l’auto dell’allora allenatore della Virtus Francavilla, e oggi alla Carrarese in Serie B, Antonio Calabro fu raggiunta dai colpi di arma da fuoco esplosi a Melendugno, in Provincia di Lecce. Oggi, la Procura avrebbe individuato nel mandante il calciatore Leonardo Perez, oggi al Casarano in C, e suo cognato Mauro Vizzino, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità nell’ultima consiliatura e ricandidato ora con la stessa coalizione di centrosinistra. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Secolo XIX.

Nelle scorse ore la Procura ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini. Il consigliere si dice completamente estraneo ai fatti. «Scopro dagli organi di stampa la notizia della mia iscrizione nel registro degli indagati quale presunto istigatore di minacce che risalirebbero a due anni fa e nei confronti di una persona che non conosco», si difende Vizzino, impegnato in diversi incontri elettorali, anche ieri.

«Io – prosegue Vizzini – non ho ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria, ma posso affermare senza alcuna possibilità di smentita di essere totalmente estraneo alla vicenda. Del resto, io non sono mai stato coinvolto in alcun modo in questa inchiesta che ha dell’incredibile e che si inquadra su binari comportamentali che non mi appartengono». I due cognati, entrambi originari di Mesagne in provincia di Brindisi, sono accusati di minacce.

A oggi risultano ancora ignoti gli esecutori materiali dell’intimidazione di oltre due anni fa. Secondo gli inquirenti il movente sarebbe riconducibile ad una ripicca per lo scarso impeigo di Perez in quella fase della stagione di Serie C. In un primo momento la Procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva Perez come unico indagato. Il gip aveva disposto un supplemento di indagine che ha portato ad ulteriori accertamenti e alla notifica dell’avviso di fine indagine a carico di Vizzino e Perez, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.