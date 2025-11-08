Serie B, la sfida Venezia-Sampdoria in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Catanzaro, vuole ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico e confermarsi nella parte alta della classifica, dove condivide quota 16 punti con l’Avellino. La Sampdoria, invece, arriva dalla battuta d’arresto casalinga contro il Mantova e cerca un risultato utile per allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria e rilanciare la propria corsa in campionato.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Venezia Sampdoria in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

