Genoa, scontro fra soci: A-Cap chiede un cambio in società. Sucu: «Ha ingenti crediti insoluti»

Nella serata di ieri è andato in scena uno scontro fra soci all’interno del Genoa. Parte tutto da una lunga lettera, rivolta agli azionisti, firmata da 777 Genoa Cfc Holdings srl, società che fa rifermento ad A-Cap (Advantage Capital Holdings), la compagnia assicurativa subentrata a 777 Partners di cui è il maggiore creditore.

Secono A-Cap, spiega la nota diffusa nella giornata di ieri, «il Genoa CFC si trova a un bivio in cui l’inazione porterebbe a danno certo. Non possiamo permetterci un altro giorno, un’altra partita, un altro trimestre finanziario sotto questa leadership». E poi continua: «L’immediata individuazione di un nuovo CEO e di un nuovo CFO, essendo la gestione finora in corso la causa della situazione in cui versa il Club». Inoltre è stato richiesto «un rinnovamento completo del management, con l’ingresso di leader competenti e dotati di visione», oltre a «una rendicontazione contabile e finanziaria trasparente, con piena disclosure della situazione attuale e degli impegni futuri», «un piano strategico complessivo che dettagli il ritorno alla stabilità finanziaria e all’eccellenza sportiva» e infine «il ripristino di una governance adeguata, incluso il reintegro di figure qualificate e indipendenti come il Prof. Zangrillo» che è stato revocato dal consiglio di amministrazione nell’ultima assemblea dei soci del 27 ottobre.

Non si è fatta attendere la risposta dell’azionista di maggioranza del club rossoblù, l’imprenditore romeno Dan Sucu, che ha diffuso una nota sul sito ufficiale del Genoa: «In merito alla nota diffusa nella giornata di ieri dal socio di minoranza 777 Genoa CFC Holdings setl si precisa quanto segue.

Premettendo che nella stessa sono contenuti evidenti errori e contraddizioni, anche riguardo alle valutazioni economiche compiute, Genoa CFC si riserva di agire nelle sedi opportune per tutelare la propria immagine, quella dei propri amministratori e quella dei propri dirigenti, al pari di quanto già avviato per il recupero degli ingenti crediti insoluti che il Genoa CFC vanta nei confronti del socio 777 Genoa CFC Holdings srl. Genoa CFC prende altresì le distanze e diffida chi, perseguendo propri interessi, punta esclusivamente a destabilizzare l’ambiente prima di un’importante partita».

Va ricordato come il passaggio di proprietà a Sucu sia stato tutt’altro che semplice, con A-Cap, che ha di fatto ereditato il club dopo la gestione 777 Partners, che ha intentato più di una causa nei confronti della nuova proprietà del Genoa che ha sempre definitivo questi tentativi «completamente infondati».