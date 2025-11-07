FIFA, scelta la data per il sorteggio dei playoff qualificazione per i Mondiali 2026

Gli accoppiamenti per i playoff di qualificazione verso i Mondiali 2026 saranno svelati il 20 novembre. Lo ha reso noto la FIFA, in un comunicato in cui ha svelato i dettagli sull’organizzazione dei sorteggi che definiranno gli ultimi posti disponibili per la rassegna iridata in programma in Canada, Messico e Stati Uniti.

«I percorsi finali verso la rivoluzionaria FIFA World Cup 2026™ saranno definiti quando si svolgeranno, giovedì 20 novembre 2025, presso la sede della FIFA a Zurigo (Svizzera), il sorteggio del Torneo Play-Off della FIFA World Cup 2026™ e quello dei Play-Off europei».

Come spiegato dalla Federazione, i sorteggi «determineranno i percorsi che le 22 nazioni partecipanti – sei tramite il Torneo Play-Off e sedici attraverso gli spareggi europei – dovranno affrontare con successo per conquistare un posto nella prima FIFA World Cup™ a 48 squadre, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio 2026».

I due sorteggi si terranno consecutivamente: «Il sorteggio del Torneo Play-Off della FIFA World Cup 2026 inizierà alle 13:00 CET, seguito da quello dei Play-Off europei». L’evento si svolgerà «appena due giorni dopo la conclusione della finestra internazionale di novembre 2025, che promette di essere un altro periodo ricco di azione, mentre l’elenco delle nazioni qualificate per la 23ª edizione della FIFA World Cup continua a delinearsi».

Ventotto squadre hanno già ottenuto la qualificazione al torneo, mentre altre quattordici nazioni – tre provenienti dalla Concacaf e undici dalla UEFA – si assicureranno un posto alle finali tramite le qualificazioni confederali in corso nel mese di novembre.

La finestra internazionale di novembre definirà inoltre «quali squadre provenienti da AFC, CAF e Concacaf si uniranno a Bolivia (CONMEBOL) e Nuova Caledonia (OFC) nel Torneo Play-Off FIFA a sei nazioni, oltre alle sedici squadre che parteciperanno ai Play-Off europei, in programma durante la finestra internazionale dal 23 al 31 marzo 2026».

Per quanto riguarda la formula, «il Torneo Play-Off FIFA includerà due finali, in cui le vincitrici delle due semifinali tra le squadre non teste di serie affronteranno le due teste di serie; le vincitrici finali conquisteranno i due posti rimanenti alla FIFA World Cup 2026».

Sul fronte europeo, «i Play-Off saranno composti da dodici seconde classificate dei gironi e dalle quattro migliori vincitrici dei gruppi della UEFA Nations League. Le sedici squadre partecipanti verranno suddivise in quattro percorsi di spareggio, ciascuno composto da quattro squadre. Le partite si disputeranno in gara unica – semifinali e finali – per determinare le ultime quattro qualificate europee alla FIFA World Cup 2026».

Infine, per assicurare il corretto svolgimento dei sorteggi, «la prossima edizione della Classifica mondiale maschile FIFA/Coca-Cola sarà pubblicata mercoledì 19 novembre 2025».