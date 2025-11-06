Gol reali riprodotti ai videogiochi: la Serie A perde contro un gamer in Tribunale

Un gamer batte la Lega Calcio Serie A sulla legittimità di condividere online sulle piattaforme di condivisione video le azioni di gioco delle partite vere riprodotte fedelmente attraverso un videogioco. La conferma arriva dal Tribunale di Genova dove il giocatore, assistito dallo studio legale Lexia, ha vinto anche il secondo grado cautelare contro la Lega nel giudizio avviato da quest’ultima.

Secondo la Lega nel condividere le proprie azioni di gioco virtuale il gamer avrebbe leso i diritti audiovisivi di cui la stessa è titolare, ma gli avvocati hanno convinto il Tribunale del fatto che i diritti della Lega non si estendono fino alle azioni di gioco virtuale, ancorché ispirate a quelle reali.

Secondo il Tribunale la tesi propugnata dalla Lega «si tradurrebbe in un’estensione dei diritti espressamente attribuiti alla Lega dalla Legge Melandri, estensione che potrebbe essere contemplata solo a seguito di una modifica normativa, anche perché idonea a incidere sulla libertà di espressione tutelata dall’articolo 21 della Costituzione e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)».

I giudici hanno dunque ritenuto che i contenuti generati tramite la piattaforma di gioco si differenzino dalle azioni reali nei loro elementi fondamentali – come il numero dei giocatori e le rispettive posizioni – e non possano quindi essere inibiti sulla base di un’interpretazione estensiva della normativa sui diritti audiovisivi, evidenziando inoltre che il giudizio cautelare non sarebbe neppure la sede appropriata per dare spazio a interpretazioni estensive di una disposizione risalente.