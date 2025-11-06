FIGC, 12mila euro di multa dalla FIFA per la gara tra Italia e Israele

In vista dell’ultima pausa per le nazionali del 2025, la FIFA ha pubblicato il report relativo alle violazioni del proprio regolamento disciplinare, con eventuali multe, in merito alle partite valide per le qualificazioni Mondiali svolte durante la sosta di ottobre.

Nell’elenco è presente anche l’Italia, in relazione a entrambe le partite disputate contro Israele ed Estonia. E se per quest’ultima la FIFA ha optato per un semplice richiamo, per la sfida di Udine, segnata dalle grandi proteste all’esterno dello stadio, ha comminato alla FIGC una multa di 12mila euro.

Per quanto riguarda Estonia-Italia, la FIGC è stata richiamata per la condotta dei calciatori e dello staff tecnico. La multa, al contrario, deriva dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, per l‘invasione o il tentativo di invasione di campo da parte di alcuni tifosi e per i fischi durante l’inno nazionale israeliano.