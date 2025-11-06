Si rinnova l'accordo DAZN-Carta Giovani Nazionale: sconto di 50 euro sul piano Full

DAZN, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A fino al 2029, ha annunciato di avere rinnovato la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Un impegno che prosegue per valorizzare la passione sportiva e rafforzare il legame con le nuove generazioni.

«Sostenere le nuove generazioni di tifosi attraverso iniziative dedicate è una priorità per DAZN. Per questo, nel 2023, abbiamo aderito alla Carta Giovani Nazionale, diventando il primo broadcaster OTT partner dell’iniziativa. Proseguire anche nel 2025 questa collaborazione — che conta sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale — è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, interattive e coinvolgenti, grazie al live streaming», commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

DAZN offerta Carta Giovani Nazionale – Le proposte

Gli utenti in possesso della Carta Giovani Nazionale potranno scegliere tra due offerte dedicate:

il Piano Full annuale con pagamento dilazionato, per godersi tutto lo sport di DAZN, che prevede i primi 3 mesi a 15,49 euro al mese e i successivi 9 mesi a 34,99 euro al mese, con un risparmio di oltre 50 euro

il Piano Sports annuale con pagamento dilazionato, per tutti gli eventi sportivi extra calcistici , dove i primi 3 mesi sono offerti da DAZN e i restanti 9 mesi a 11,99 euro al mese.

Attraverso queste promozioni, i titolari della tessera virtuale avranno la possibilità di accedere all’universo sportivo di DAZN: dal calcio italiano – con tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT e la Serie A Women, oltre ai contenuti esclusivi di Milan TV, Inter TV e Juventus TV – al calcio internazionale, con LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Emirates FA Cup.

A questi si aggiungono i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’NFL, il tennis, il ciclismo, la UFC, gli sport invernali grazie ai canali Eurosport 1 e 2 inclusi in app. Spazio anche alla grande boxe e al volley, con la Serie A Tigotà, la SuperLega, le competizioni internazionali come la CEV Volleyball Champions League e al basket, con la Basketball Champions League, la Liga ACB spagnola, e tanto altro ancora.