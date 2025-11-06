Milan, dalla plusvalenza Reijnders a Gimenez: il mercato 2024/25 a bilancio

Infine, «nel corso del mese di giugno 2025 si sono perfezionate le cessioni a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City, del calciatore Pierre Kalulu Kyatengwa alla FC Juventus, del calciatore Marco Pellegrino al Boca Juniors, che hanno generato plusvalenze per 56 milioni di Euro », conclude il Milan.

Per quanto riguarda le uscite, «segnaliamo la cessione a titolo definitivo del calciatore Luka Romero per 3,2 milioni, del e le cessioni a titolo temporaneo dei calciatori Alvaro Morata per 2 milioni di Euro (al Galatasaray, poi ceduto al Como a titolo definitivo ndr), Noah Okafor per 1,9 milioni di Euro e Ismael Bennacer per 950 migliaia di Euro oltre alle cessioni temporanee a titolo gratuito dei calciatori Davide Calabria , Kevin Zeroli e Marco Pellegrino ».

«Le operazioni perfezionate nel corso dei mesi di gennaio e febbraio della campagna trasferimenti 2024/2025 hanno comportato complessivamente un incremento del capitale investito di 39,3 milioni di Euro , derivante da investimenti per 41,1 milioni di Euro, cessioni per 1,8 milioni di Euro (valore netto contabile dei diritti ceduti). Si segnala altresì la realizzazione di plusvalenze per 1,8 milioni di Euro», si legge ancora nel fascicolo di bilancio.

«Le operazioni perfezionate nel corso dei mesi di luglio e agosto della campagna trasferimenti 2024/2025 hanno comportato complessivamente un incremento del capitale investito di 82 milioni di Euro , derivante da investimenti per 82,1 milioni di Euro, cessioni per 0,1 milioni di Euro (valore netto contabile dei diritti ceduti). Si segnala altresì la realizzazione di plusvalenze per 2,5 milioni di Euro», si legge nel documento.

Dal fascicolo di bilancio – consultato da Calcio e Finanza – emergono anche alcuni dettagli interessanti sulla campagna acquisti della stagione 2024/25, che tra le altre operazioni ha visto l’addio del centrocampista Tijjani Reijnders (passato al Manchester City in tempo per la disputa del nuovo Mondiale per Club) e l’acquisto di calciatori importanti sul fronte economico come quello dell’attaccante messicano Santiago Gimenez .

Il Milan ha chiuso il bilancio 2024/25 con il terzo utile consecutivo (+2,9 milioni di euro), dopo quelli fatti registrare nella stagione 2022/23 e nella stagione 2023/24. Prosegue il percorso economico del club rossonero, che nello scorso esercizio ha fatto segnare anche il record storico di ricavi, toccando quota 494,5 milioni di euro , una cifra mai raggiunta nella storia dalla società milanese.

Milan costo giocatori – Reijnders spinge le plusvalenze a 56 milioni

Le Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, realizzate nel corso dell’esercizio 2024/25, sono di seguito elencate con l’indicazione del nominativo del calciatore e della società cessionaria: Gli Oneri da gestione diritti calciatori sono pari a 10,4 milioni di Euro e si incrementano di 5,6 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2023/2024 principalmente dovuto alla sell on fee relativo alla vendita del calciatore Reijnders.

Da segnalare inoltre altri proventi da gestione calciatori, per una cifra di poco inferiore ai 18 milioni di euro e che si riferiscono principalmente:

per 6.500 migliaia di Euro (non presenti nell’esercizio 2023/2024) sell on fee riconosciuta da AC Monza su rivendita del calciatore Daniel Maldini ;

; per 6.000 migliaia di Euro (non presenti nell’esercizio 2023/2024) sell on fee riconosciuta dal Frosinone Calcio rivendita del calciatore Marco Brescianini.

Infine, si segnalano le operazioni in prestito che hanno comportato ulteriori ricavi per il club rossonero:

Milan costo giocatori – Le operazioni in entrata

Nella passata stagione il Milan ha investito molto sul mercato, tra acquisti a titolo definitivo e calciatori arrivati in prestito durante il mercato di gennaio. L’operazione più onerosa – a livello di investimento per il cartellino – è quella che ha riguardato l’attaccante messicano Santiago Gimenez (comprato a gennaio), seguito dal centrocampista francese Youssouf Fofana (arrivato in estate).

Di seguito, le cifre ufficiali degli acquisti relativi alla campagna trasferimenti estiva per la stagione 2024/25 e a quella invernale:

Bondo Warren Pier – 10.526.316 euro

Emerson Aparecide Leite De Souza Junior – 16.015.000 euro

Fofana Youssouf – 26.000.000 euro

Gimenez Santiago Tomas – 30.200.000 euro

Morata Martin Alvaro Borja – 17.184.211 euro

Pavlovic Strahinja – 18.500.000 euro

Vos Silvano Clif Robbie – 2.750.000 euro

Per quanto riguarda invece i giocatori arrivati in prestito, la voce Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori ammonta a oltre 5,3 milioni di euro ed è così dettagliata:

Milan costo giocatori – Le parole di Paolo Scaroni

Sul tema mercato è intervenuto anche il presidente rossonero Paolo Scaroni, a margine dell’assemblea dei soci che si è svolta ieri: «Ci sono delle altre cifre positive nel bilancio del Milan. La prima che mi ha colpito è che sono aumentati in modo formidabile tutti i ricavi che non sono relativi ai diritti televisivi e al mercato dei calciatori. Pensate che nell’esercizio 2020/21 abbiamo incassato 90 milioni, che oggi sono diventati 240: un risultato che ci dà tranquillità anche per il futuro, fatto di sponsorizzazioni, di entrate allo stadio, di merchandising, di vendite online».

«Un’altra cifra che io vorrei rimarcare è che il Milan negli ultimi anni ha fatto meno margine sulla vendita dei giocatori di tutti gli altri club (saldo dei cartellini, ndr). Noi abbiamo fatto -60 milioni negli ultimi due anni. Ho visto che molti dei clubs che con i quali competiamo hanno avuto vendite per più di 100 milioni. Quindi anche qui il mercato ci ha visto più compratori che venditori per molti anni», ha concluso.