Lo scorso febbraio, il Milan ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Bitpanda come nuovo retrosponsor di maglia. L’intesa – che secondo indiscrezioni vale intorno ai 5 milioni a stagione – ha consentito alla società di apporre il proprio brand sul retro della divisa rossonera per il resto della stagione 2024/25 e per la stagione 2025/26.

Quello con Bitpanda è un accordo che ne ha rimpiazzato un altro che il Milan aveva siglato, ma che di fatto non si è poi concretizzato secondo i termini originari: quello con la Repubblica Democratica del Congo. Come si legge nel fascicolo di bilancio del club rossonero, «in data 31 gennaio 2025 AC Milan ha interrotto un contratto di sponsorizzazione con il Governo della Repubblica Democratica del Congo (“RDC”) il quale prevedeva, dietro pagamento in via anticipata e in un’unica soluzione di un corrispettivo, la concessione da AC Milan a RDC di un pacchetto di diritti di sponsorizzazione tra cui l’inserimento del brand di RDC sul retro della maglia della prima squadra maschile del Milan per tutte le partite di campionato di Serie A e le coppe italiane».

Nonostante l’intesa, «il contratto in questione è stato risolto da AC Milan a seguito del mancato pagamento da parte di RDC del corrispettivo dovuto, e AC Milan ha promosso un arbitrato per l’ottenimento dei danni subiti dalla interruzione del contratto». Risoluzione che, come detto in precedenza, ha portato poi all’intesa con Bitpanda per quello spazio sulla maglia.

Il rapporto con la Repubblica Democratica del Congo è comunque proseguito sotto forma alternativa, perché «nel mese di maggio 2025 le parti hanno una nuova intesa, che ha portato alla temporanea sospensione del procedimento arbitrale a fronte del pagamento di un corrispettivo a tale fine a favore di AC Milan, e alla conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione di durata triennale con il quale AC Milan ha messo a disposizione dello sponsor asset e servizi (diritti di sponsorizzazione) differenti rispetto a quelli concessi con il primo contratto di sponsorizzazione».

Attualmente, il logo “DRC” compare sulle giacche che i calciatori indossano in panchina durante le partite del Milan.