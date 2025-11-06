Si apre il sipario sulla 56ª edizione delle ATP Finals, l’evento che chiude ufficialmente la stagione tennistica mondiale, in programma a Torino dal 9 al 16 settembre. L’Inalpi Arena si prepara ad accogliere i migliori otto giocatori del pianeta in una settimana che promette spettacolo, emozioni e un potenziale cambio al vertice del ranking mondiale.

Protagonisti annunciati saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, campione in carica e simbolo della nuova generazione del tennis. Dopo un 2025 segnato da un costante testa a testa tra i due, sarà proprio il torneo torinese a decidere chi chiuderà la stagione sul trono dell’ATP.

In palio 1.500 punti ATP e un montepremi complessivo di 15,5 milioni di dollari, a conferma dello status di uno degli eventi più prestigiosi e redditizi del panorama sportivo mondiale. L’interesse del pubblico è già altissimo: oltre 200 mila biglietti venduti e un’audience globale stimata in quasi 400 milioni di spettatori.