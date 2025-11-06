Si apre il sipario sulla 56ª edizione delle ATP Finals, l’evento che chiude ufficialmente la stagione tennistica mondiale, in programma a Torino dal 9 al 16 settembre. L’Inalpi Arena si prepara ad accogliere i migliori otto giocatori del pianeta in una settimana che promette spettacolo, emozioni e un potenziale cambio al vertice del ranking mondiale.
Protagonisti annunciati saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, campione in carica e simbolo della nuova generazione del tennis. Dopo un 2025 segnato da un costante testa a testa tra i due, sarà proprio il torneo torinese a decidere chi chiuderà la stagione sul trono dell’ATP.
In palio 1.500 punti ATP e un montepremi complessivo di 15,5 milioni di dollari, a conferma dello status di uno degli eventi più prestigiosi e redditizi del panorama sportivo mondiale. L’interesse del pubblico è già altissimo: oltre 200 mila biglietti venduti e un’audience globale stimata in quasi 400 milioni di spettatori.
La dimensione economica del torneo
Le ATP Finals non rappresentano solo un apice sportivo, ma anche un motore economico di rilievo per la città ospitante.
Il 2024, culminato con la storica vittoria di Jannik Sinner, ha superato ogni aspettativa. Il report di Boston Consulting Group ha stimato un impatto economico record di 503,4 milioni di euro, con 226 milioni di impatto diretto, 192 milioni di indiretto e 85 milioni di indotto: un incremento superiore al 60% rispetto all’anno precedente.
Sulla scia di questi risultati, l’edizione 2025 punta a consolidare e, se possibile, eguagliare i numeri dell’anno scorso.
Speciale ATP Finals: la sezione dedicata di Sport e Finanza
In Italia, le ATP Finals saranno trasmesse integralmente su Sky Sport, in streaming su NOW e in chiaro su SuperTennis TV, che garantiranno copertura live e contenuti esclusivi a beneficio degli appassionati che potranno seguire costantemente i match in programma.
Sport e Finanza dedica un’intera sezione del sito al torneo di Torino, dando spazio ad analisi sugli economics dell’evento, le iniziative dei partner commerciali oltre al focus sul percorso degli atleti.
Durante la settimana di match, i lettori potranno contare su aggiornamenti quotidiani, approfondimenti e analisi per vivere da vicino l’appuntamento tennistico che chiude la stagione.