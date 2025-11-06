L’Inter è uscita con altri tre punti dalla quarta giornata della prima fase della UEFA Champions League. Il successo contro il Kairat Almaty ha consentito ai nerazzurri di rimanere a punteggio pieno e di posizionarsi al terzo posto della classifica attualmente, con Bayern Monaco e Arsenal davanti grazie alla migliore differenza reti.

Il match dei nerazzurri – che si è giocato a San Siro – è stato anche il più seguito allo stadio, tra quelli che si sono disputati in questo turno della competizione, con poco meno di 70mila spettatori. Segue un altro match di un’italiana, ma in trasferta, con Marsiglia-Atalanta che ha fatto registrare poco più di 64mila spettatori.

Terzo posto per Liverpool-Real Madrid, con poco meno di 60mila spettatori ad Anfield per l’incontro. Nel complesso, la media di questo turno è stata di circa 42.700 spettatori. A sfide con una grande cornice di pubblico (sono state otto le partite con più di 50mila spettatori) hanno fatto da contraltare match con meno tifosi, come i 6mila spettatori di Pafos-Villarreal e i quasi 8mila di Bod Glimt-Monaco.

Champions League spettatori – i dati della quarta giornata

Di seguito, tutti gli incontri del quarto turno e i relativi spettatori:

Inter-Kairat Almaty – 69.983 spettatori

Olympique Marsiglia-Atalanta – 64.319 spettatori

Liverpool-Real Madrid – 59.916 spettatori

Atlético Madrid-Union Saint-Gilloise – 59.347 spettatori

Benfica-Bayer Leverkusen – 55.796 spettatori

Newcastle-Athletic Club – 51.923 spettatori

Ajax-Galatasaray – 51.000 spettatori

Manchester City-Borussia Dortmund – 50.513 spettatori

Tottenham-Copenhagen – 49.565 spettatori

Napoli-Eintracht Francoforte – 45.840 spettatori

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco – 45.747 spettatori

Juventus-Sporting CP – 40.729 spettatori

Olympiacos-PSV Eindhoven – 32.570 spettatori

Qarabag-Chelsea – 30.887 spettatori

Club Brugge-Barcellona – 27.037 spettatori

Slavia Praga-Arsenal – 19.222 spettatori

Bodo Glimt-Monaco – 7.842 spettatori

Pafos-Villarreal – 6.314 spettatori

Come si può notare, oltre all’Inter capolista, le altre due partite disputate dalle italiane in casa hanno fatto registrare rispettivamente oltre 45mila spettatori (il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte) e oltre 40mila spettatori (la sfida tra Juventus e Sporting Lisbona).