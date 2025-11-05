Nuovo Ferraris, Genoa e Samp depositano il progetto di fattibilità in Comune

Genoa e Sampdoria, attraverso la compartecipata Genova Stadium, hanno presentato al Comune, guidato dalla sindaca Silvia Salis, la documentazione relativa al progetto di fattibilità e dell’annesso piano economico-finanziario per la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Secolo XIX.

Ora, quindi, può partire l’iter previsto dalle procedure della Legge Stadi. Seppur in ambienti genovesi restino dubbi soprattutto sulla capacità finanziaria dei club (in particolare della Sampdoria) per investire nel progetto, è previsto per la fine di questa settimana, o all’inizio della prossima, la convocazione in Comune della conferenza dei servizi preliminare per esaminare il progetto, ed entro 60 giorni l’amministrazione comunale dovrà dire se la proposta è ritenuta o meno d’interesse pubblico e se, quindi, l’iter potrà proseguire con le successive fasi di progettazione e di approvazione.

In parallelo rispetto alla conferenza dei servizi, la proposta delle due società per la ristrutturazione del Ferraris, che continuerà a essere di proprietà pubblica, sarà presentata così da consentire a eventuali concorrenti di presentare una proposta alternativa che ritengano migliorativa di quella in campo. Ciò che è dato sapere al momento è che il progetto architettonico scelto da Genoa e Samp riparte da quello dell’architetto Hembert Peñaranda. Non si conosce, invece, l’esatto ammontare dell’investimento necessario, che dovrebbe comunque aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro, coperti in parte da investimenti pubblici, o almeno è quello che è previsto nella proposta dei due club presentata in Comune.