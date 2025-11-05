Il Tottenham cerca un nuovo sponsor di maglia: AIA resterà sulle divise da allenamento

Il Tottenham è pronto a iniziare una ricerca approfondita per un nuovo sponsor di maglia, dato che dal 2027 il colosso cinese delle assicurazioni AIA passerà sulle divise da allenamento.

Come riporta il britannico SportsPro, l’attuale accordo con AIA vale per gli Spurs 40 milioni di sterline a stagione (pari a 45,4 milioni di euro), ma come detto è valido fino al 2027 e la società cinese ha già fatto sapere di non volerlo estendere, anche se non recederà il rapporto con il club del nord di Londra esistente dal 2013, visto che dal 2027, per un totale di cinque anni, diventare il Global Training Partner del Tottenham, che gli permetterà di apparire oltre che sul kit di allenamento della prima squadra maschile e femminile, anche sulle divise dello staff tecnico e sui led pubblicitari del Tottenham Hotspur Stadium.

«Durante la nostra lunga partnership fino ad oggi, Tottenham e AIA hanno scritto la storia insieme – ha commento Ryan Norys, Chief Revenue Officer degli Spurs –. Entrambi i brand hanno registrato una crescita significativa, condividendo momenti indimenticabili in campo e fuori, tra cui alcuni degli eventi più importanti nella storia del nostro club. Siamo incredibilmente entusiasti del prossimo capitolo di una partnership speciale che vedrà i nostri due marchi, riconosciuti a livello globale, rimanere legati l’uno all’altro per molti anni ancora».