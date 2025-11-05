Inter Kairat Almaty in streaming gratis: segui il match in diretta

La nuova UEFA Champions League continua su Prime Video con Inter-Kairat Almaty. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono conquistare la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea per club dopo il 4-0 in casa dei belgi dell’Union Saint-Gilloise.

L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00). In diretta dallo stadio San Siro di Milano ci saranno Giulia Mizzoni, Maicon, Gianfranco Zola e Cristiana Girelli.

La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Luca Toni e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Inter-Kairat Almaty e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì 4 e mercoledì 5 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì.

Partita Champions Amazon – Le funzioni di Prime Video

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.