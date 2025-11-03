Il terremoto sportivo che si è abbattuto sul Genoa, con l’allontanamento del direttore sportivo Marco Ottolini e il successivo esonero di Patrick Vieira, riapre le porte della Juventus per il dirigente che è così pronto a tornare in bianconero.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i contatti fra le parti per trovare i giusti termini dell’accordo sono ormai costanti, e si sono intensificati proprio dopo la decisione del Grifone di allontanare il Ds protagonista del ritorno in Serie A e di due campionati relativamente tranquilli con due salvezze anticipate.

Una questione, quella del ritorno di Ottolini, che ha avuto un naturale rallentamento perché nel frattempo un piccolo scossone c’è stato anche a Torino: l’esonero di Igor Tudor con conseguente scelta di sostituirlo con Luciano Spalletti nel più breve tempo possibile visti i molti impegni dei bianconeri fra campionato, con annesso turno infrasettimanale, e l’importantissimo impegno di Champions League, assolutamente da non sbagliare, contro lo Sporting Lisbona.

Risolta la questione, ora il Dg Damien Comolli può accelerare per la chiusura dell’accordo con Ottolini, che come detto si è liberato nel frattempo al suo rapporto con il Genoa. Il direttore generale della Juve è pronto ad affidare a quello che sarà il nuovo Ds bianconero un compito specifico: il coordinamento totale di una vasta area sportiva del club, dallo scouting fino alla selezione dei giocatori da portare alla Continassa per il nuovo progetto sportivo targato Spalletti.

Le parole in conferenza del neo allenatore bianconero sono da prendere a esempio. «Qualcuno forse soffre il peso di tutto questo». Ecco i nuovi giocatori della Juve non devono assolutamente avere il minimo problema a sopportare l’ambiente juventino, che le cose vadano bene o male. Ed è un ragionamento che vale per tutti gli strati, dai giocatori agli allenatori, le parentesi Thiago Motta e Tudor insegnano, fino ad arrivare ai dirigenti. Ed è prprio per questo che il ritorno di Ottolini ha vinto sulle altre piste possibili come Ds. L’ex rossoblù ha respirato l’ultimo periodo vincente del club bianconero e ora gli si chiederà di contribuire a ricostruire quell’ambiente, questa volta con un ruolo ancora più centrale.

Come detto, nelle idee di Comolli, Ottolini sarà uno dei primi riferimenti, sia per sé che per Giorgio Chiellini, e avrà un confronto quotidiano con François Modesto, in questo momento l’uomo più vicino alla squadra, come dimostrato anche dalle immagini dell’approdo di Spalletti. A illustrare la Continassa al nuovo allenatore c’era infatti il dirigente francese, il cui compito è quello di fare da tramite tra la società e la squadra, soprattutto nei momenti più difficili. Ottolini, avrà un ruolo più manageriale, tanto campo quanto ufficio, e i giorni complicati saranno quelli a ridosso del mercato, non propriamente i periodi di compravendita, che continueranno a essere seguiti da Comolli e Modesto.

Infine, la fumata bianca per il ritorno di Ottolini alla Juventus potrebbe arrivare entro una settimana, che si preannuncia molto importante per la Juve. Da una parte il campo con la Champions League e il derby di Torino, dall’altra una Assemblea dei soci che si preannuncia a suo modo storica in programma per venerdì 7 novembre.