La Premier League taglia il Boxing Day: solo una partita il 26 dicembre

La Premier League ha annunciato che in questa stagione si disputerà una sola partita il giorno di Santo Stefano (Boxing Day), rompendo con la tradizione del ricco programma di incontri festivi che i tifosi hanno sempre apprezzato. Il Manchester United ospiterà il Newcastle nell’unica gara in programma, segnando il numero più basso di partite di massima serie nel Boxing Day degli ultimi 43 anni, che quest’anno cade di venerdì.

In un comunicato, la Lega ha spiegato che la decisione è dovuta alle crescenti pressioni sul calendario, legate all’ampliamento delle competizioni europee per club. «Ci sono ormai diverse sfide nella programmazione del calendario della Premier League, radicate nell’espansione delle competizioni europee per club – ha dichiarato la Lega – il che ha portato a una revisione del nostro calendario nazionale prima della scorsa stagione, inclusi cambiamenti nella FA Cup».

Gli aggiustamenti hanno ridotto la Premier League a un torneo su 33 weekend, meno che in passato, pur mantenendo il formato da 380 partite in vigore dal 1995. Gli accordi televisivi della Lega impongono che le partite vengano disputate in quei fine settimana ogni stagione. Con solo cinque turni infrasettimanali previsti, i match dovranno quindi essere giocati il 27 e 28 dicembre.

«Con un numero inferiore di weekend disponibili, la pianificazione delle partite è diventata sempre più complessa – ha aggiunto la Lega –. Con meno fine settimana a disposizione, la Lega è vincolata dal modo in cui cade il calendario». La Premier League ha promesso che il prossimo anno, quando il Boxing Day cadrà di sabato, tornerà un programma più ricco di incontri.

Il calcio del Boxing Day è da decenni una pietra miliare del gioco inglese, e offre ai tifosi una tradizione festiva fatta di stadi pieni e sfide di grande richiamo. La riduzione di quest’anno evidenzia il crescente impatto dei calendari congestionati, mentre le competizioni nazionali ed europee continuano a contendersi spazio.