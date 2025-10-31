Non solo Chelsea: Boehly coinvolto nell’acquisto dei Los Angeles Lakers

L’acquisto dei Los Angeles Lakers da parte di Mark Walter, amministratore delegato di Guggenheim Partners, una società privata di servizi finanziari globali con oltre 345 miliardi di dollari di asset in gestione, si è concluso ufficialmente nella serata di ieri anche grazie all’aiuto di Todd Boehly.

Come riportato da Front Office Sports, Boehly, co-proprietario del Chelsea insieme al fondo USA Clearlake Capital, è già in affari con Walter con cui condivide il controllo dei Los Angeles Dodgers, iconica franchigia del baseball statunitense, e insieme già possedevano dal 2021 il 27% dei Lakers. Oltre ai Dodgers, i due sono in affari nel Chelsea, il cui azionista di maggioranza è però Clearlake Capital, e anche nelle Sparks della WNBA, la divisione del basket femminile professionistico. Walter possiede inoltre la scuderia Cadillac di Formula 1 ed è il principale finanziatore della PWHL, la lega professionistica nordamericana di hockey femminile.

Complessivamente, grazie al completamento dell’operazione, Walter e Boehly detengono ora circa l’85% dei Lakers, con Walter che azionista di maggioranza e Boehly con una quota di minoranza. Una mossa che mette fine al controllo quasi cinquantennale della famiglia Buss. Nella trattativa i Lakers sono stati valutati complessivamente 10 miliardi di dollari (pari a oltre 8,5 miliardi di euro) superando così nettamente il record per una franchigia della NBA, quello di 6,1 miliardi dei Boston Celtics conclusa da parte del gruppo guidato da Bill Chisholm nella primavera scorsa. A differenza delle ultime grandi vendita in NBA, la cessione dei Lakers avverrà completamente in un’unica soluzione.

Il restante 15% rimarrà nelle mani di Jeanie Buss, che ne resterà per ora anche team governor, visto che il 15% è la quota minima richiesta per ricoprire tale ruolo e che porta a rappresentare la franchigia nel board dei proprietari NBA. Buss acquistò la franchigia e il Forum di Los Angeles nel 1979 per 67,5 milioni di dollari e ne divenne la proprietaria dopo la morte del padre nel 2013.