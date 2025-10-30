Stop ai casi Mastantuono: il River vara clausole da 100 milioni per i talenti

Franco Mastantuono è diventato la scorsa estate il trasferimento più costoso nella storia del massimo campionato argentino. I 45 milioni di euro della sua clausola rescissoria gli hanno permesso di superare i 32 pagati dal Benfica al River Plate per Enzo Fernández e i 28 sborsati dal Barcellona per Saviola.

La sua partenza, tuttavia, ha lasciato un sapore amaro al Monumental. «Abbiamo sempre detto che non lo avremmo venduto, e non l’abbiamo venduto: è stato il Real Madrid a venire ed esercitare la clausola di rescissione. Sarebbe stato meraviglioso poter contare su di lui, ma non è stato possibile. È così che funziona il calcio», ha dichiarato a Radio La Red Stefano Di Carlo, segretario generale del River.

«Nel momento in cui fu firmato quel contratto, due anni fa, fu un grande merito. È tra le prime tre cessioni più alte nella storia dell’America Latina… ma con i 45 milioni di Mastantuono siamo rimasti corti», ammette il candidato a diventare il nuovo presidente del club. «Il mercato europeo opera in un momento scomodo per noi. Loro decidono di rinforzarsi per affrontare tutte le competizioni, e a noi smantellano le squadre», si è lamentato.

Per questo motivo, il River ha ideato un modo per evitare nuove “fughe di talento” come quella di Mastantuono. Il primo esempio è stato Juan Bautista Dadín. I Millonarios hanno rinnovato fino al 2028 il contratto del bomber della squadra riserve, fissandogli la clausola più alta nella storia del calcio argentino: 100 milioni di dollari.

Tale clausola, tuttavia, è diventata “obbligatoria” per tutti i giocatori che il River ha acquistato o rinnovato dopo la partenza di Mastantuono. «L’obiettivo è rompere la unilateralità nel momento in cui qualcuno vuole rescindere il contratto. Con 100 milioni, devono venire a sedersi e parlare con te», ha spiegato Stefano Di Carlo.

La lista dei “calciatori da 100 milioni” del River è lunga: lo spagnolo ex Mallorca Álex Woiski, Ian Subiabre, Lautaro Rivero, Facundo Colidio, Cristian Jaime, Thiago Acosta, Matías Galarza Fonda, Juan Carlos Portillo, Facundo González, Agustín Obregón. Il prossimo sarà Santiago Lencina. La clausola “anti-Mastantuono” è ormai realtà.