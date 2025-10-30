Dopo 30 anni cambia la birra della Champions: AB InBev tratta in esclusiva

Dopo oltre 30 anni al fianco di Heineken, la “birra ufficiale” della Champions League potrebbe cambiare. UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC, precedentemente nota come ECA) che controlla e gestisce il marketing strategico, le vendite e la distribuzione dei diritti commerciali per le competizioni UEFA per club, ha infatti avviato un periodo di negoziazione esclusiva con Anheuser-Busch InBev (AB InBev).
Una trattativa finalizzata a rendere AB InBev – che controlla marchi come Budweiser, Corona e Beck’s – il nuovo partner ufficiale globale nella categoria birra per tutte le competizioni UEFA maschili per club (esclusa la UEFA Youth League) dal 2027 al 2033. La decisione di UC3 fa seguito a una gara d’appalto lanciata all’inizio di ottobre da UC3, con il supporto della sua agenzia di marketing e vendita globale Relevent Football Partners.
Heineken, il secondo produttore di birra più grande al mondo, gode dal 1994 dell’accesso alla migliore vetrina pubblicitaria dello sport: in quegli anni ha promosso il marchio Amstel durante le partite di Champions League fino al 2005, per poi passare, negli ultimi vent’anni, alla sua birra di punta. L’attuale accordo triennale, del valore di 120 milioni di euro l’anno, resterà in vigore ancora per due anni.
Tuttavia, secondo quanto riportato da The Athletic, la multinazionale belga AB InBev avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 200 milioni di euro all’anno per assicurarsi un contratto di sei anni a partire dal 2027. Si tratterebbe di un aumento del 66% annuo rispetto all’attuale accordo con Heineken.