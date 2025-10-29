Ci siamo quasi. La Juventus e Luciano Spalletti si preparano a intraprendere un nuovo percorso insieme, con l’allenatore italiano che guiderà il club bianconero per il resto della stagione. L’accordo è stato raggiunto, con la firma sul contratto attesa nelle prossime ore, o al massimo nella giornata di domani.

Il tecnico di Certaldo non si è messo di traverso sul tema della durata dell’accordo, una necessità per la Juventus, che si troverà a pagare ben tre allenatori contemporaneamente: l’ex Thiago Motta, l’appena esonerato Igor Tudor e ovviamente Luciano Spalletti. L’allenatore toscano si legherà alla Continassa per questa stagione e per la prossima nel caso in cui la squadra raggiungesse la Champions, ma non è escluso che il rinnovo automatico fino al giugno del 2028 in questo caso.

Spalletti stipendio Juventus – I dettagli dell’accordo

La sua prima, vera sfida cadrà nella quarta giornata di Champions, fase iniziale: martedì prossimo, allo Stadium, arriverà lo Sporting Lisbona, e sarà fondamentale vincere. Nessuna richiesta dirimente sulla durata del contratto, mentre sul fronte economico, secondo indiscrezioni Spalletti dovrebbe guadagnare circa 3 milioni di euro fino a giugno. Se così fosse, staremmo parlando di 5,55 milioni di euro lordi.

Ricordiamo che la Juventus ha già accantonato oltre 16 milioni di euro nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, in relazione all’esonero di Thiago Motta e del suo staff. Per quanto riguarda Tudor invece, non sono noti i costi ufficiali del tecnico croato, ma secondo indiscrezioni il suo stipendio ammontava a 3 milioni di euro netti (5,55 milioni lordi) fino al 2027. Parliamo quindi di oltre 11 milioni lordi fino al termine della prossima stagione, senza considerare i costi per lo staff che farebbero verosimilmente lievitare questa cifra.