La Liga: la sentenza del Tribunale di Madrid non approva alcuna Superlega

La Liga spagnola ha espresso il proprio rispetto per la recente sentenza della Corte Provinciale di Madrid in relazione al progetto “Superlega”, ribadendo tuttavia «che la decisione non approva né avalla alcun formato di competizione specifico, né fa riferimento al progetto iniziale annunciato nel 2021, che nel frattempo è stato modificato dai suoi promotori».

«La decisione del tribunale si concentra esclusivamente su aspetti procedurali, stabilendo che i sistemi di autorizzazione devono basarsi su criteri trasparenti, oggettivi e verificabili, senza esprimersi nel merito o sulla fattibilità di eventuali tornei alternativi», ha aggiunto il massimo campionato di calcio spagnolo.

LaLiga ha ribadito il proprio fermo impegno a favore di:

integrità e stabilità delle competizioni nazionali, pilastro fondamentale del calcio europeo e della sua sostenibilità economica e sociale

rispetto delle norme sulla concorrenza dell’Unione europea, attraverso procedure chiare, non discriminatorie e in linea con l’interesse generale dell’ecosistema calcistico

Un dialogo costante con istituzioni e club per garantire che ogni innovazione o proposta non danneggi i campionati, i loro tifosi o la catena di valore dello sport

«Questa sentenza non rappresenta in alcun modo un sostegno alla Superlega o a qualsiasi altro formato. Ribadisce semplicemente che i regolamenti devono essere applicati con trasparenza e obiettività» ha dichiarato Javier Tebas, presidente della Liga.

«Continueremo a difendere il modello europeo basato sul merito sportivo, la solidarietà e la sostenibilità delle competizioni nazionali. Qualsiasi proposta che rispetti questi principi sarà presa in considerazione; ciò che non faremo sarà dare carta bianca a progetti che mettono a rischio l’equilibrio del calcio», ha concluso.