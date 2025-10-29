Niente Miami? Il Barcellona tratta per un’amichevole in Perù da 8 milioni

Dopo la cancellazione della sfida di campionato con il Villarreal a Miami, il Barcellona è al lavoro per organizzare all’estero un’amichevole in Perù, per cui non c’è bisogno di nessuna autorizzazione da parte esterna, che si tratti di Liga, Federcalcio spagnola, UEFA e FIFA.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, la partita a Miami avrebbe garantito al club blaugrana di incassare circa 6 milioni di euro. Una opportunità, ora completamente sfumata, che aveva spinto il Barça a rinunciare a una amichevole in Libia (quella poi disputata nelle scorse settimane da Inter e Atletico Madrid) con un premio di circa 5 milioni.

Ora, alcune fonti, parlano di un’offerta molto importante, quasi irrinunciabile, per una amichevole in Perù e questa volta il Barcellona è molto intenzionato ad accettarla. Si parla di una cifra compresa fra i 7 e gli 8 milioni di euro, che andrebbe così a ripianare quasi totalmente la perdita derivante dallo stop della gara a Miami con il Villarreal, valida per la Liga.

Gli accordi sembrano già pronti per essere finalizzati, tanto che il presidente Joan Laporta ha incontrato ieri i rappresentati della squadra, il tecnico Hansi Flick e il direttore sportivo Deco per informarli della proposta ricevuta dal Perù e della volontà societaria di accettarla. La proposta prevede che l’amichevole si disputi dopo la partita di campionato che chiuderà l’anno 2025, proprio quel Villarreal-Barcellona che si sarebbe dovuto giocare a Miami sabato 20 dicembre.

Proprio perché si tratta di un’amichevole da disputarsi durante la pausa invernale, e per evitare polemiche ed eventuali ricorsi giuridici da parte del sindacato dei calciatori, il Barcellona ha già avviato un colloquio con l’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE) per chiarire quale sia l’ultimo giorno in cui i giocatori possono lavorare nel periodo natalizio secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. La ripresa del campionato spagnolo è prevista nel weekend del 3-4 gennaio, quando il Barça affronterà in trasferta il derby con l’Espanyol.