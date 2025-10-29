Genoa Cremonese in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

La Serie A prosegue con la sua nona giornata: Genoa-Cremonese, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Marassi.

Genoa Cremonese in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Genoa Cremonese su DAZN