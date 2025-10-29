Giulini a Cardinale: «Qualcuno negli USA forse tifa più Cagliari che Milan»

«Caro Cardinale, facile dire che “Cagliari-Lecce non interessa a nessuno” quando si conosce la Sardegna solo da turista». Questo il messaggio su X, con tanto di hashtag “#forzacasteddu”, pubblicato dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, all’attacco del patron del Milan, Gerry Cardinale.

La risposta del presidente del club sardo è arrivata dopo l’intervista rilasciata dall’uomo d’affari statunitense all’interno del podcast The Varsity. Un’intervista nella quale Cardinale ha parlato della propria idea di business, del tema nuovo stadio e della possibilità di portare una sfida di Serie A all’estero (Milan-Como, in Australia).

«Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce» – uno dei passaggi di Cardinale – «e questo è un problema. La competizione è l’essenza dello sport, ma non è premiata economicamente».

Una frase che evidentemente non è piaciuta a Giulini per il riferimento al club da lui presieduto. Da qui la risposta piccata del presidente del Cagliari: «L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e – chissà – qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan».